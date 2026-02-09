Specialist med inriktning medarbetarskydd och klientsäkerhet
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd i Malmö
, Göteborg
, Norrköping
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad vid gruppen för medarbetarskydd och klientsäkerhet som organisatoriskt tillhör sektionen för individsäkerhet, en av fyra sektioner vid enheten för verksamhets- och säkerhetsskydd. Vid sektionen för individsäkerhet hanteras bland annat myndighetens medarbetarskydd, personalsäkerhet, vissa klientsäkerhetsfrågor, säkerhetshandboken och nationell samordning av hudverksamheten.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som specialist kommer du att arbeta med myndighetens medarbetarskydd, både förebyggande och operativt, och ibland ha beredskap under dagtid. Du kommer också att arbeta med säkerhetsfrågor rörande klienter med särskilda säkerhets- eller skyddsbehov. Du kommer att upprätta riskbedömningar av olika slag, hålla i utbildningar, delta och i viss mån leda projekt inom avdelningen och med andra avdelningar. Du kommer även i stor utsträckning samverka med medarbetare och chefer i verksamheten samt med andra myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du samarbetar gärna med andra och har en förmåga att skapa förtroende, knyta och upprätthålla kontakter. I arbetet tar du ansvar, gör korrekta avvägningar och prioriteringar samt handlar i enlighet med fattade beslut, mål, policys och riktlinjer. Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Vidare har du förmågan att hålla dig lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av arbete inom myndighet
* Erfarenhet av säkerhetsarbete
* God vana av att hantera diverse datasystem
* B-körkort
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet
* Utbildning inom riskbedömningar och/eller riskanalyser
* Erfarenhet av säkerhetsarbete gentemot individer
* Erfarenhet av underrättelsearbete
* Erfarenhet och förståelse för de olika delarna inom Kriminalvårdens säkerhetsarbete
* Erfarenhet av myndighetssamverkan på såväl nationell som lokal nivå
* God kunskap inom strukturerade/kvalificerade riskbedömningar
* God kunskap om informationssäkerhet
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Kontakt
Gruppchef
Martin Larsson Martin.Larsson3@kriminalvarden.se Jobbnummer
9729817