Specialist med inriktning krisberedskap och civilt försvar
Vill du vara med att både utveckla och leda beredskapsarbetet på Skatteverket? I en tid av en osäker omvärld kan vi erbjuda dig ett arbete där du tillsammans med dina kollegor stärker Skatteverkets resiliens. Vi söker just nu specialister med inriktning krisberedskap och civilt försvar. Vi söker både dig med flerårig erfarenhet och dig som har rätt utbildningsbakgrund och är i början av din karriär. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar så att Skatteverkets uppdrag kan genomföras i hela hotskalan. Skatteverket leder beredskapssektor, försörjning av grunddata och ingår i beredskapssektor ekonomisk säkerhet. Du samverkar både inom Skatteverket och med många andra myndigheter, vilket kan kräva ett visst resande.
I rollen arbetar du med att höja Skatteverkets och beredskapssektorernas beredskapsförmåga genom att exempelvis utveckla metoder för kontinuitetplanering, planera för långsiktig förmågeutveckling, utbilda och genomföra krisledningsövningar, upprätta styrande dokument, driva och leda uppföljningsarbete och arbeta med robusthetshöjande åtgärder.
Du är med och utvecklar myndighetens beredskaps- och säkerhetsarbete tillsammans med dina cirka 70 kollegor på säkerhetsenheten som ansvarar för bland annat informationssäkerhet, säkerhetsskydd, fysisk säkerhet, säkerhetsrådgivning och internutredningar. Enheten leds av Skatteverkets säkerhetschef som är tillika säkerhetsskyddschef.
Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med - du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid, vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att delvis jobba hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag. För oss är det viktigt att alla medarbetare utvecklas och mår bra och har möjligheter till personlig utveckling, samt jobbar med givande och spännande uppdrag. Vi värdesätter en kultur som skapar motivation, delaktighet och engagemang där vi tillsammans arbetar för ett gott arbetsklimat.
Du tillhör sektion Civil Beredskap på Säkerhetsenheten på Administrativa avdelningen, med placering i Sundbyberg, Sundsvall eller Östersund. I denna anställning förekommer det resor inom Sverige, men i begränsad omfattning.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha vana att arbeta självständigt och i team
vara prestigelös, driven, självgående och se det som självklart att dela med dig av dina idéer
aktivt bidra till en god säkerhetskultur
god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
akademisk examen eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms relevant för uppdraget
aktuell och god kunskap om lagstiftning inom krisberedskap och civilt försvar
ha jobbat inom beredskapsområdet i 2 år eller längre.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av att utbilda och ta fram metoder inom krisledning. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av att leda krisledningsstaber.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Det förekommer en del resor i tjänsten. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Referensnummer 2025/386.
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
831 40 ÖSTERSUND Kontakt
Hr-specialist
Jennifer Ahlberg jennifer.ahlberg@skatteverket.se
