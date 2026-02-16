Specialist läkare till Aleris Ultragyn Barnmorskemottagning
2026-02-16
Specialist läkare i obstetrik och gynekologi till Aleris Ultragyn
Vill du arbeta på en modern och välfungerande barnmorskemottagning med engagerade kollegor och hög medicinsk kvalitet? Nu söker vi en specialistläkare i obstetrik och gynekologi till Aleris Ultragyn.Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Aleris Ultragyn är en väletablerad mottagning med fokus på trygg, tillgänglig och evidensbaserad vård. Hos oss arbetar idag fem erfarna barnmorskor i nära samarbete med läkare och övrig personal. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med korta beslutsvägar och god teamkänsla. Aleris Ultragyn består av barnmorskemottagning, gynekologiskmottagning en ultraljudsmottagning för gravida. Enheterna har ett fint samarbete vilket gör det lätt att arbeta.
Om tjänstenSom specialistläkare hos oss kommer du att:
Medicinska bedömningar och uppföljning av gravida
Handläggning av riskgraviditeter i öppenvård
Konsultstöd till barnmorskor i det dagliga arbetet
Bedömning vid avvikelser under graviditet
Samverkan med övriga vårdgivare och förlossningskliniker
Vi har behov av en läkare som arbeta 1-2 dagar/vecka på barnmorskemottagningen och det finns också möjlighet att kombinera tjänsten med mottagningsarbete på den gynekologiska mottagningen som finns under samma tak.
Vi söker dig som:
Är specialistläkare i obstetrik och gynekologi
Har erfarenhet från arbete med mödrahälsovård
Är trygg i din yrkesroll och uppskattar teamarbete
Har ett professionellt och empatiskt bemötande
Vi erbjuder
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning alternativt timanställning, där tillvidare anställningen inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Deltid/Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar löpande.
Vid frågor kontakta
Eva Thorell
Enhetschef barnmorskemottagningen
tel 0707365758 Så ansöker du
