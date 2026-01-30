Specialist inom VSÖ sökes till Martin & Servera i Göteborg
2026-01-30
Kan du sälja med omtanke? Vi på Martin & Servera levererar mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök, över hela Sverige. Som marknadsledare driver vi utvecklingen framåt och jobbar varje dag hårt för att göra varje dag lite godare, alltid på ett sätt som skapar en mer hållbar bransch. Vi utökar nu vårt team med ytterligare en specialist inom vin, sprit och öl (VSÖ). Säljarbetet handlar om långsiktiga och utvecklande kundrelationer där du med din expertis inom vin, sprit och öl kommer vägleda våra kunder i deras affärer. Med omtanke om kunderna och kunskap om deras vardag, stärker och breddar du deras affärer, på lång och kort sikt. Du blir också en del av en stark intern gemenskap där vi jobbar tillsammans och stöttar varandra.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
För oss är hållbarhet inte bara ett fint ord utan en självklar del av precis hela vår verksamhet. Hos oss blir du en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för att bidra till en hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter.
En varierande vardag.
Du säkrar vår spetskompetens inom vin, sprit och öl och stödjer det lokala säljarbetet. Du skapar säljmöjligheter genom att proaktivt upprätta en bearbetningsplan av våra befintliga kunder, men också genom att exempelvis marknadsföra aktuella erbjudanden, stötta kollegor inom försäljning och ta ansvar för att våra mål för både specialistområdet och kundnöjdheten nås. Hos oss får du en händelserik och varierande vardag. Du tillhör vårt kontor i Göteborg och du arbetar i stort geografiskt område, hela Västra Götaland. Arbetstiderna är framförallt vardagar men kvällstid och även vissa helger kan förekomma.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
För att lyckas i rollen ser vi att du har
• Ett stort intresse för människor och är duktig på att skapa goda relationer.
• Stor kunskap om vin, sprit och öl.
• En eftergymnasial utbildning och erfarenhet av att jobba i CRM är meriterande.
• En sommelierutbildning är meriterande.
• Erfarenhet från tidigare arbete inom försäljning och har du erfarenhet av B2B är det meriterande.
• B-körkort är ett krav för rollen.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I alla våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen här.
Sista ansökningsdag är 22 februari 2026.
Tillträde: Snarast
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Bolag: Martin & Servera Restauranghandel AB
Adress: Exportgatan 15, Göteborg
Kontakt: För frågor kontakta: Anna Wallman, försäljningschef, anna.wallman@martinservera.se
eller 0702917304 (vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl).
Facklig företrädare: Christer Antonsson, 0706120072
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss. Ersättning
