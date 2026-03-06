Specialist inom underhållsstöd på avdelningen Barn-och familj i Jönköping
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
På underhållsstöd tillhör alla specialister samma enhet och jobbar tätt tillsammans. Du har möjlighet att jobba i Jönköping, Göteborg eller Lidköping.
Coachning, utveckling och samarbete
Som specialist ger du råd och stöd till handläggare gällande försäkringstolkning och aktuella handläggningsprocesser. Genom att coacha handläggarna bidrar du till att de har rätt kompetens för att möta sökandes och försäkrades behov. Du bidrar aktivt till att skapa ett arbetsplatslärande klimat och du identifierar det samlade kompetensbehovet och initierar möjliga utvecklingsvägar. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter. I arbetet ingår att bidra till förändring och utveckling av processerna och du har en viktig roll i implementeringen av regel- och processförändringar. I uppdraget ingår även att stödja enhetschefer med uppföljning av kvalitet i handläggningen samt vara ett stöd till den lokala ledningsgruppen i frågor som berör ditt specialistområde. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har sakkunskap inom underhållstöd
• har ett coachande förhållningssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
• fördjupade kunskaper inom socialförsäkringen, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess
• erfarenhet av handledning av nyanställda
• erfarenhet av kvalitetssäkring av ärenden inom underhållsstöd
• goda kunskaper om Försäkringskassans hemsida/ självbetjäningstjänster och Försäkringskassans organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Två vikariat på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort/er: Jönköping, Göteborg eller Lidköping.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Gustav Sandgren, 010-112 32 39 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Denise Marica, denise.marica@forsakringskassan.se
, 010-113 45 12 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Fatime Elezi, 010-117 29 53, Saco-S: Daria Memetovic, 010-118 40 78, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 26 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
