Specialist inom Transport & Logistik i Västerås!

Vill du arbeta nära verksamheten och göra verklig skillnad i transport- och logistikflöden? Nu söker vi en Transport, Trade & Logistics Specialist som vill bidra med sin expertis i ett spännande uppdrag inom industriell verksamhet i Västerås.
I rollen blir du en nyckelspelare i att säkerställa effektiva, kostnadsoptimerade och högkvalitativa transportlösningar - i nära samarbete med både interna och externa parter.
Om uppdraget
Som konsult inom Trade & Transportation kommer du att arbeta med att utveckla och stötta transport- och logistikprocesser. Uppdraget är operativt och varierat, med stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt och förbättringsinitiativ.
Dina ansvarsområden
Planera, genomföra och följa upp transportaktiviteter
Skapa och kvalitetssäkra transport- och tulldokumentation
Samarbeta med transportleverantörer och implementera transportplaner
Granska och validera transportfakturor samt säkerställa korrekt kostnadsfördelning
Optimera transportlösningar och arbeta med konsolideringsstrategier
Stötta hela logistikflödet - från spedition till lager - i samarbete med produktion, planering och inköp
Säkerställa korrekt arkivering enligt gällande regelverk
Bidra till kontinuerliga förbättringar av transportverksamheten
Stötta ansvarig chef i leverantörsfrågor och kvalitetsavvikelser
Delta i leverantörsuppföljning och förbättringsinitiativ
Implementera nya arbetssätt och underhålla masterdata
Vi söker dig som
Har erfarenhet av transport- och logistikarbete, gärna inom industriell verksamhet
Har god kunskap om transportregler, dokumentation och tullflöden
Är analytisk och van att arbeta med data och rapportering
Har erfarenhet av leverantörssamarbete och uppföljning
Har förståelse för Supply Chain Management och styrning
Talar och skriver flytande svenska samt har god förståelse för engelska
Är självgående, strukturerad och lösningsorienterad
Är kommunikativ och trivs med att samarbeta med många olika funktioner
Praktisk information
Startdatum: 2 mars 2026
Slutdatum: 30 september 2026
Plats: Västerås
Omfattning: Heltid 100 %
Låter det här som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande!
