Specialist inom teknisk dokumentation elnät - Telge Nät
2026-03-30
Välj Telge - här får du kombinera teknisk kompetens med samhällsnytta. Hos oss får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka.
Så här säger Angela Jarlenfors, rekryterande chef, om rollen:
"Gillar du struktur och har förmågan att se helheten i det du skapar? Hos oss blir du en del av ett tvärfunktionellt team med ett centralt uppdrag inom Telge Nät.
Du blir en del av enheten Nätinformation och geografisk data, där vi arbetar med dokumentation, inmätning, utsättning, geografisk data och juridiska frågor kopplade till våra nät. Vi utvecklar och förvaltar vårt NIS - ett modernt och datadrivet informationsstöd för drift, projekt och planering."
Uppdrag och kompetenskrav
Som specialist inom teknisk dokumentation arbetar du med att dokumentera och analysera Telge Näts energisystem och elnät i dpPower. Du säkerställer att informationen är korrekt, strukturerad och uppdaterad och bidrar till att skapa en tillförlitlig grund för drift, projekt och planering.
En central del av arbetet är att granska, analysera och kvalitetssäkra informationen i NIS för att identifiera brister och säkerställa hög kvalitet över tid. Du skapar ordning, tydlighet och spårbarhet i data och dokumentation.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom drift, projekt och planering samt med andra kompetenser inom enheten. Tillsammans säkerställer ni att systeminformationen speglar verkligheten och fungerar som ett tillförlitligt stöd i verksamheten.
Du är kommunikativ och samarbetsinriktad, och har förmåga att förklara, kravställa och driva frågor på ett pedagogiskt sätt.
Som specialist arbetar du självständigt och tar ansvar för ditt område. Du bidrar med expertis inom elnätsdokumentation, stöttar användare och är en viktig del i Telge Näts utveckling mot mer datadrivna arbetssätt - på sikt även i utvecklingen av vår digitala tvilling av elnätet.
Du är strukturerad och kvalitetsmedveten med förmåga att skapa ordning och sammanhang. Samtidigt har du ett helhetsperspektiv och förstår hur dokumentation, system, projekt, drift och förvaltning hänger ihop. Du bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt, rutiner och processer inom dokumentationsområdet.
Krav för tjänsten:
• eftergymnasial utbildning inom elkraft, elnät eller GIS. Alternativt annan relevant teknisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet inom elkraft eller liknande område
• erfarenhet av teknisk dokumentation inom elnät eller annan ledningsbunden infrastruktur.
god förmåga att strukturera, kvalitetssäkra och säkerställa sammanhållen och tillförlitlig nät- och anläggningsinformation i NIS
förståelse för hur NIS-/GIS-baserad information används i drift, underhåll och projekt samt som underlag för analyser och beslutsstöd
• förmåga att arbeta tvärfunktionellt och bidra till enhetliga arbetssätt
Meriterande:
• erfarenhet av arbete i NIS/GIS-miljö med fokus på analys, uppföljning och datadrivna arbetssätt
• erfarenhet av utveckling mot digital tvilling eller liknande
• erfarenhet som superuser eller specialiststöd i NIS-/GIS-system, gärna dpPower
Välj Telge
Inom Telge finns alla möjligheter för dig att själv forma din framtid. Här finns det plats att växa, både i sin yrkesroll och som människa. Telge är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor. Du som anställd hos oss omfattas av kollektivavtal där viktiga saker som försäkringar och pension ingår.
Här får du mindre pussel och mer liv. Att ha balans mellan arbetslivet och den privata sfären är viktig för ett hållbart liv. Så långt det är möjligt har vi flexibla arbetstider där var och en styr över sin tid. Vi erbjuder flera förmåner som gör vardagen lite lättare - som 3 000 kronor i friskvårdsbidrag per år, föräldrapenningtillägg och utökad sjuklön. Hos oss får du trygghet, balans och möjligheten att må bra - både på och utanför jobbet.
Mångfald inkludering och trygghet
Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum
19 april 2026
Några frågor?
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det enhetschefen Angela Jarlenfors du ska kontakta, angela.jarlenfors@telge.se
. Fackliga kontakter är vision@telge.se
för Vision och Magnus Enderin för SACO, du når båda på 08-550 220 00.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telge Nät AB
(org.nr 556558-1757) Arbetsplats
Telge Nät Kontakt
Enhetschef
Angela Jarlenfors angela.jarlenfors@telge.se
9826479