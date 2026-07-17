Specialist inom naturvärdesinventering och artskydd
Avaron AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett uppdrag där ekologisk expertis blir ett viktigt underlag i arbetet med en ny detaljplan. Det handlar om att kartlägga naturvärden och arter som omfattas av artskydd, bedöma påverkan från kommande exploatering och ge tydliga rekommendationer som kan användas i planprocessen.
Du arbetar i en kommunal samhällsbyggnadsmiljö där fältinventering, analys och rådgivning hänger tätt ihop. Området omfattar naturmark med gräsytor, lövträd, buskar och stenhällar samt en biotopskyddad trädallé, vilket ställer krav på både noggrann dokumentation och god förståelse för biologisk mångfald. Här får du kombinera inventeringsarbete med konkret påverkan på hur naturvärden beaktas, bevaras och hanteras i ett pågående detaljplanearbete.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta nära både fältdata och planeringsfrågor i ett uppdrag där dina bedömningar får tydlig betydelse.
ArbetsuppgifterDu genomför en översiktlig naturvärdesinventering för mark enligt gällande SIS-standard.
Du inventerar invasiva arter, skyddsvärda och värdefulla träd samt arter som omfattas av artskyddsförordningen.
Du utför kompletterande inventeringar vid behov utifrån resultaten i de inledande utredningarna.
Du beskriver området i relation till omkringliggande landskap, ekologisk känslighet samt möjligheter att bevara och förstärka naturvärden.
Du bedömer hur identifierade naturvärden och artskyddade arter påverkas av det föreslagna detaljplanearbetet.
Du ger rådgivning kring utformning av detaljplaneförslaget, inklusive behov av kompensationsåtgärder och skyddsåtgärder.
Du kompletterar utredningar under planprocessen och bidrar i dialoger om hur påverkan och konsekvenser kan minskas.
Du tar fram skriftliga rapporter med bilddokumentation och levererar kartunderlag enligt krav för geodata, inklusive georefererade underlag i SHP-format och vid behov även DWG-format.
Du publicerar relevanta artfynd i Artportalen och kan vid behov bidra med underlag i samband med överklagande eller yttrande till domstol.
KravDu har erfarenhet av tidigare uppdrag som omfattar naturvärdesinventeringar.
Du har erfarenhet av liknande uppdrag inom både naturvärdesinventering och inventering av arter som omfattas av artskyddsförordningen.
Du har god kunskap om inventeringsarbete enligt gällande SIS-standard och om redovisningsprinciperna i Svensk Standard SS 199000:2023.
Du kan ta fram tydliga skriftliga rapporter med relevant bilddokumentation.
Du har erfarenhet av att hantera kartunderlag och geodata, inklusive leverans av georefererade underlag i SHP-format.
Du kan arbeta både i fält och i dialog med verksamheten, samt delta i möten på plats och på distans.
Du kan genomföra inventeringar under de perioder då det är lämpligt för respektive art.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8085163-2104985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10005264