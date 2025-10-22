Specialist inom lärande och kompetensutveckling med fokus på utveckling
2025-10-22
Förvaltningsavdelningen, HR-avdelningen, Lärande och hållbart arbetsliv
Brinner du för lärande och utveckling? Vi söker nu dig som vill vara med och forma Regeringskansliets resa mot en lärande organisation. Här får du möjlighet att arbeta nära kunniga kollegor i en dynamisk och meningsfull miljö där ditt arbete gör skillnad - inte bara för vår organisation utan för hela samhället.
Sektionen lärande och hållbart arbetsliv har en central roll i myndighetens förändringsresa genom att agera möjliggörare och rusta organisationen för framtiden. Målbilden är bland annat att genom ett iterativt arbetssätt:
• utforska och implementera digitala verktyg och AI i lärande
• integrera lärande och utveckling till en helhetsupplevelse genom hela medarbetarresan
• ta fram och införa en strategi för modernt och tillgängligt lärande
• vidareutveckla och målgruppsanpassa befintliga kompetensutvecklingsinsatser så att de bättre möter verksamhetens behov
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som specialist bidrar du till att:
• utveckla myndigheten som en lärande organisation, där kontinuerligt lärande och digitala lösningar stärker både verksamhetens resultat och medarbetarnas utveckling.
• utveckla myndighetens strategi för lärande - i nära samarbete med verksamheten.
• utveckla och implementera moderna lärandelösningar - med stöd av digitala verktyg och AI
• utveckla partnerskapet med verksamheten för utbildningar och stärka den pedagogiska kompetensen i organisationen
• analysera kompetensbehov utifrån behov, nyckeltal, trender och framtidsscenarier
• planera och följa upp kompetensutvecklingsinsatser i samarbete med verksamheten
Arbetet innebär många kontaktytor såväl inom HR som inom hela myndigheten.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-10-22Bakgrund
Vi söker dig som har utbildning inom HR, pedagogik eller annan för tjänsten relevant utbildning. Du har minst 5 års aktuell erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med kompetensutveckling. Du har drivit utvecklingsprojekt och är van vid att leda workshops eller seminarier med fokus på lärande och nya arbetssätt. Du har erfarenhet av arbete med uppföljning och effektutvärdering, utifrån indikationer och nyckeltal inom lärande. I linje med detta ser vi att du har kunskap om förändringsledning och om digitala metoder inom lärande och e-utbildningsproduktion.
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet inom en stor och komplex organisation och vi ser gärna att du har erfarenhet av upphandling och/eller avtalsförvaltning.
Tjänsten efterfrågar goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
För denna roll behöver du vara strukturerad och självgående. Då tjänsten innebär mycket kontakt med andra inom organisationen måste du ha en god pedagogisk förmåga och vara kommunikativ. Du behöver även vara relationsskapande och samarbeta väl med andra människor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning, tillträde enligt överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rekryterande sektionschef Linda Palmqvist. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Isabel Åkermark, isabel.akermark@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Jan Wahlström för ST och Johan Strokirk för Saco. Du når samtliga via 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12 november.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
