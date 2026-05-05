Specialist Inom Kvalitet, Miljö Och Arbetsmiljö (qhse) Hakarps Equipment AB
Vill du ta en nyckelroll i en växande bolagsgrupp där du får vara med och påverka hur arbetet inom kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och miljö utvecklas framåt? Hakarps Equipment i Vaggeryd söker nu en QHSE specialist som kan driva förbättringar och skapa struktur i verksamheten. I rollen arbetar du även nära Wermland Water Solutions och Safe Cargo - bolag som ingår i samma koncern. Tillsammans verkar bolagen inom tillverkning, import, försäljning och logistik och befinner sig i en stark utvecklingsfas med hög aktivitet, ökande efterfrågan och flera större projekt.
Tjänsten Som QHSE specialist får du en bred och verksamhetsnära roll med ansvar för att utveckla, implementera och följa upp arbetet inom kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och miljö. Du arbetar med ett övergripande perspektiv, med fokus på att skapa struktur och arbetssätt som fungerar i praktiken. Rapportering sker till koncernens strategichef. Arbetet omfattar utveckling av arbetssätt och processer inom QHSE, vidareutveckling av ledningssystem enligt ISO-standarder samt uppföljning av avvikelser och risker. Du stöttar organisationen i det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet och är delaktig i kunddialoger, upphandlingar och frågor kopplade till kravställning inom kvalitet, miljö och säkerhet. Rollen utgår från Hakarps Equipment i Vaggeryd men innebär även regelbundna besök hos Wermland Water Solutions och Safe Cargo för att skapa förståelse, bygga relationer och driva förbättringar framåt.
Vad erbjuder vi dig? Här får du möjlighet att kliva in i en roll där du verkligen kan göra skillnad. Du blir en del av en växande bolagsgrupp med korta beslutsvägar, hög ambitionsnivå och en tydlig vilja att utvecklas. Du får en central roll i att sätta riktning och driva utvecklingen inom QHSE i bolagsgruppen och kommer ingå i respektive bolags ledningsgrupp. Här finns stora möjligheter att påverka både arbetssätt och prioriteringar, samtidigt som du är med och driver arbetet framåt. Du blir en del av en organisation där man värdesätter samarbete, engagemang och närvaro i verksamheten. För dig som trivs i en roll med variation, ansvar och möjlighet att påverka finns här en spännande resa att vara med på. Utöver detta erbjuder vi förmånsbil, friskvårdsbidrag, privat sjukvårdsförsäkring samt möjlighet till kompetensutveckling och utbildning.
Vem söker vi? Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och/eller säkerhet som vill ta en aktiv roll i att utveckla arbetssätt och förbättringar i verksamheten. Du är strukturerad, noggrann och har god prioriteringsförmåga samt har ett naturligt driv, tar initiativ och vågar ifrågasätta arbetssätt när du ser förbättringspotential. Förmåga att skapa förtroende och få med sig organisationen i förändringar är en viktig del av rollen. Publiceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och/eller säkerhet
Förmåga att arbeta strukturerat och driva förbättringsarbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete med ledningssystem och ISO-standarder
Erfarenhet från industri, tillverkning eller liknande verksamhet
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi jobbar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdatum: 2026-06-15
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Vaggeryd, med regelbundna resor till koncernens övriga bolag
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Caroline Olofsson, caroline.olofsson@platsa.se Så ansöker du
