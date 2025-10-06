Specialist inom kundresor/Customer journey specialist till Kriminalvårdens
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens servicecenter (KSC) är en del av huvudkontoret som finns till för att frigöra så mycket administrativ tid som möjligt för chefer och medarbetare inom Kriminalvårdens kärnverksamhet. Vi stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, resebokning, administrativt stöd samt myndighetens växelfunktion. KSC fungerar som en väg in och har som mål att ge ett vänligt och professionellt stöd som underlättar för verksamheten. Tjänsten är placerad i gruppen för stöd och utveckling på sektionen för kundcenter. Gruppen består av handläggare, specialister och experter som arbetar med att ge stöd och utveckla administrativa processer. Du kommer jobba närmast vår cx-specialist som idag driver arbetet med att identifiera verksamhetens behov genom insiktsdrivet arbete, för att utveckla och stärka vår service. Vi arbetar i team för att ge god kvalitet och arbetar aktivt för att utveckla sektionens tjänster för att kunna stötta kärnverksamheten på ett effektivt sätt.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som Customer Journey specialist/Specialist inom kundresor hos Kriminalvårdens servicecenter har du en viktig roll i utvecklingsarbetet framåt.
Du kommer att ansvara för att kartlägga, analysera och utveckla effektiva, kundfokuserade processer och kundresor med mål att underlätta för kärnverksamheten. Rollen kräver en djupgående förståelse för kundcentrerade arbetssätt och metoder samt ställer krav på att kunna engagera medarbetare och ledare långsiktigt. Arbetet kommer ske till stor del tvärfunktionellt vilket gör att du behöver ha en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Din roll blir en viktig del i vårt arbete framåt med att arbeta kundcentrerat och med att implementera förbättringar baserat på kundinsikter och följa upp effekterna av dessa. Då rollen är ny har du stor möjlighet att vara med i utformandet av den.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar initiativ och stort ansvar för att driva din egen och organisationens utveckling framåt. Du är lyhörd för andras synsätt och anpassar din kommunikation utifrån sammanhang och mottagare. Vi ser att du förutom att förstå din egen roll, har ett helhetsperspektiv och kan väva in ett större perspektiv. Vidare är det viktigt att du är nyfiken, kreativ och kommer med nya idéer som kan omsättas för att bli användbara i praktiken.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• En akademisk utbildning inom relevant område, t.ex. servicedesign, marknad, ekonomi eller annan erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av kundcentrerade metoder och arbetssätt
• Hög digital mognad / kompetens
• Erfarenhet av att kartlägga, analysera och utveckla kundresor
• En mycket god förmåga att kommunicera och engagera organisationen i förändringsarbete
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med Customer Experience Management
• Erfarenhet av att arbeta med Customer Journey Mapping
• Erfarenhet av att arbeta med Service design
• Erfarenhet av att leda förändringsarbete eller projekt i större organisationer utan formellt personalansvar
• Erfarenhet av att facilitera workshops
• Kunskap i att skapa och hålla internutbildning
• Mycket god förmåga att använda kundinsikter för att driva förändringsarbete & att koppla aktiviteter till relevanta mål och KPI:er
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
