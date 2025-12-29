Specialist inom kirurgi sökes till ett litet sjukhus
2025-12-29
Har du funderat på att byta tjänst men ännu inte funnit den perfekta möjligheten? Söker du efter en arbetsplats där du kan påverka både ditt dagliga arbete och ha en sund balans mellan arbete och fritid? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker en specialist inom kirurgi till ett litet sjukhus i en fantastisk miljö där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Vad kan du förvänta dig?
En utvecklande arbetsmiljö
På detta sjukhus ges specialister möjlighet att påverka arbetsplatsens rutiner och metoder. Det finns en stor öppenhet för nya idéer och förbättringsförslag, vilket ger goda möjligheter att vara med och utveckla verksamheten.
Erfaret och engagerat kollegium
Som kirurg kommer du att arbeta tillsammans med ett team av erfarna och meriterade läkare, samt andra vårdprofessionella. Sjukhuset har även ett nära samarbete mellan olika kliniker, vilket möjliggör en integrerad och heltäckande vård för patienterna.
Modern utrustning och kontinuerlig kompetensutveckling
Arbetsplatsen är utrustad med modern teknik och det finns gott om resurser för kompetensutveckling. Generöst med tid avsätts för utbildningar, kurser och auskultationer, vilket ger möjlighet till professionell tillväxt och kontinuerligt lärande.
Balans mellan arbete och fritid
Tjänsten erbjuder förmånliga arbetsvillkor och tid för återhämtning, med fokus på att skapa en sund balans mellan yrkesliv och fritid. Den omgivande miljön ger också möjlighet till ett rikt friluftsliv och andra rekreationsaktiviteter.Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
Du är specialist inom kirurgi och har ett stort engagemang för att bidra till verksamhetens utveckling. Flexibilitet och förmågan att snabbt anpassa sig till nya situationer värdesätts, liksom god samarbetsförmåga och ett patientcentrerat arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är specialist inom kirurgi och som vill bli en del av en arbetsplats där du får möjlighet att göra skillnad. Du är engagerad, nytänkande och har en vilja att bidra till verksamhetens utveckling samtidigt som du värdesätter ett nära samarbete med dina kollegor.
Har du familj och barn i skolåldern? På den här platsen finns några av Nordens bästa skolor och utmärkt barnomsorg. Du kan vara trygg med att din familj kommer att trivas lika bra som du på denna plats.
Intresserad?
Om du är intresserad av denna möjlighet eller vill veta mer, tveka inte att ta kontakt. Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer!
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
