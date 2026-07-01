Specialist inom internmedicin till utvecklande och långsiktig tjänst
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-01
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Vill du arbeta i en trygg och professionell miljö där din kompetens verkligen tas till vara? Då kan vi på Dignus Medical hjälpa dig att hitta rätt uppdrag!
Dignus Medical har ett stort och växande behov av specialister inom internmedicin för fasta tjänster runt om i Sverige. Vi samarbetar med såväl länssjukhus som universitetssjukhus, och kan erbjuda ett brett utbud av möjligheter – oavsett om du föredrar att arbeta brett inom internmedicin eller vill kombinera det med en subspecialitet som kardiologi, nefrologi eller gastroenterologi.
Arbetsuppgifterna kan inkludera avdelningsarbete, jourverksamhet, akutmottagning och/eller mottagning, anpassat efter din erfarenhet och önskemål.
Vad kan du förvänta dig av oss?
Personligt stöd: Du får en engagerad rekryterare som lyssnar på dina preferenser och hjälper dig att hitta rätt tjänst.
Flexibilitet: Välj mellan olika typer av sjukhus och orter – vi presenterar det som passar just dig.
Trygg process: Vi vägleder dig genom hela rekryteringsprocessen. För dig som flyttar eller kommer från annat land erbjuder vi stöd med språk, etablering och introduktion.
Vi söker dig som:
Är specialistläkare inom internmedicin
Trivs med att arbeta i team och bidra med din kompetens i en varierad vardag
Vill arbeta långsiktigt och utvecklas i en svensk vårdmiljö
Varför Dignus Medical?
Vi har lång erfarenhet av att matcha rätt läkare med rätt arbetsgivare. Vi fokuserar på långsiktiga lösningar som fungerar – både för dig och för verksamheten. Vårt uppdrag är att se till att du känner dig trygg, uppskattad och får rätt förutsättningar att lyckas i din roll.
Intresserad?
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Dignus Medical firar 20 år! Se filmen (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
där vi delar resan från starten till idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Konsultchef
Per Eklund per@dignusmedical.se +46732034783 Jobbnummer
9987515