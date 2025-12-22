Specialist inom hyresavtal till Fastighetsavdelningen
2025-12-22
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Förvaltningsenheten är en del av Kriminalvårdens Fastighetsavdelning. Enheten består av två sektioner med inriktning förvaltningsledning kopplat till befintliga verksamheter samt en avtalsgrupp som svarar för myndighetens samlade portfölj avseende hyresavtal. Inom enheten finns idag ett trettiotal medarbetare som gemensamt har att hantera ett komplext uppdrag sett till Kriminalvårdens samtliga anläggningar.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
I din roll som Specialist inom hyresavtal arbetar du med myndighetens hyresavtal. Detta innebär ett ansvar för avtalen från förarbetsstadiet fram till omförhandlingar i samband med förlängning eller uppsägning. Inför avtalsförhandling tar du fram ett förhandlingsunderlag idialog med bland annat ansvarig förvaltnings- och projektledare. Du ansvarar även för granskning och förhandling av hyresavtal och har en nära dialog med Ekonomistyrningsverket och regeringen för de avtal som kräver det.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en hög integritet och förstår samt tillämpar affärsmässiga principer. Din etiska kompass leder dig i ditt arbete och du kan på ett naturligt sätt kombinera den med din affärsmässiga sida där du fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. I ditt arbete är du noggrann och kvalitetsmedveten. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och väger samman komplex information och olika hänsynstaganden vilket också speglas i ditt agerande och dina beslut. Slutligen har du en hög samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och är både lyhörd och tydlig i din kommunikation.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
* Akademisk utbildning inom fastighetsområdet alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av arbete med hyresavtal
* Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Utbildning i förhandling
* Utbildning inom hyresjuridik och avtalsrätt
* Erfarenhet av arbete med fastighetsrättsliga frågor
* Erfarenhet av arbete på myndighet
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Kontakt
Viktoria Rydholm 073-348 55 40
