Specialist inom HR och lönesystem i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden Aktiebolag i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du en erfaren HR-systemspecialist med passion för digitalisering och systemutveckling? Vill du spela en nyckelroll i ett spännande implementationsprojekt där du får kombinera teknisk kompetens med verksamhetsförståelse? Då kan detta vara uppdraget för dig!⭐
Om uppdraget
Vi söker nu en HR System Specialist som kommer att vara en central del av HR-teamet hos ett väletablerat företag inom logistikbranschen. Du kommer att agera superuser och bidra med din expertis under implementationen och den fortsatta utvecklingen av Heartpace samt SD Worx.
Organisationen befinner sig i en intensiv förändringsresa där du får möjlighet att påverka, förbättra och säkerställa effektiva HR-processer och systemstöd.
💼Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Vara superuser för HR-systemet Heartpace och lönesystemet SD Worx.
Stötta implementation, testning och vidareutveckling av systemen.
Samarbeta nära HR och andra verksamhetsfunktioner för att säkerställa effektiva processer.
Identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till ett långsiktigt hållbart systemlandskap.
Ge användarstöd och fungera som specialist inom HR-system.
✅Vi söker dig som har
Flera års erfarenhet av implementation och vidareutveckling av Heartpace.
Erfarenhet av SD Worx.
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom HR-system och systemförvaltning.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
🌟Vi tror att du är
Självständig och lösningsorienterad.
Strukturerad och noggrann.
Kommunikativ med god samarbetsförmåga.
Van att arbeta i förändringsprojekt och trivs i en dynamisk miljö.
📅Uppdragsinformation
📍 Placering: Stockholm, onsite
🗓️ Start: 1 september 2026
⏱️ Omfattning: Heltid 100 %
Låter det som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande och vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8057519-2098415". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10001026