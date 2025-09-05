Specialist inom elprognos till Swedavia - Arlanda
2025-09-05
Vill du bidra med din expertis inom energiteknik och elförsörjning till en samhällsviktig verksamhet? Swedavia befinner sig i en intensiv utvecklingsfas där hållbarhet och långsiktig planering står i fokus. Nu söker vi 1-2 specialister som kan agera stöd i framtagningen av en elprognos för Swedavia - ett uppdrag med stor påverkan på framtidens energiförsörjning.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Uppdraget handlar om att ta fram en metod och en första prognos som kan användas för att visualisera och kommunicera Swedavias behov och kapacitet avseende elförsörjning. Prognosen ska ligga till grund för framtida beslut om ny- eller reinvesteringar, förhandlingar med elnäts- och elkraftsleverantörer samt eventuella restriktioner i elanvändning.
Arbetet omfattar ett tidsperspektiv från -10 år till +20 år och ska resultera i en repeterbar modell som Swedavia själva kan uppdatera årligen. Elbehovet ska visualiseras utifrån tre perspektiv per flygplats:
• Kommersiellt: behov inkommande eleffekt - abonnemang eleffekt elnätsbolag kWh/h
• Teknisk kapacitet: behov inkommande ställverk/transformator - teknisk maximal kapacitet (märkdata) inkommande ställverk/transformator
• Elmängd: Behov elkraft kWh/år eller månad
Majoriteten av arbetet kan göras på distans med möten via Teams, men enstaka besök på Arlanda kan komma att krävas för workshops eller presentationer.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd via Poolia men arbetar hos vår kund Swedavia på Arlanda, underkonsulter är också varmt välkomna att söka. Uppdraget startar omgående och pågår till och med 2025-12-31, med möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som specialist inom elprognos kommer du att:
• Ta fram metod och prognos för Swedavias framtida elförsörjningsbehov
• Säkerställa att inputs är spårbara och kan uppdateras vid förändringar i omvärld eller kunskap
• Visualisera elbehovet ur kommersiellt, tekniskt och kvantitativt perspektiv
• Bidra till beslutsunderlag för investeringar, avtal och eventuella restriktioner
• Samarbeta med Swedavias interna experter och externa leverantörer
• Lägga grunden för en modell som kan uppdateras årligen av Swedavia
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom energiteknik och elförsörjning, med vana av att ta fram beslutsunderlag inför investeringar i energiförsörjningsanläggningar. Du har kompetens inom business case, LCC-beräkningar och god förståelse för aktuella och kommande EU-regelverk inom energiområdet.
Du har 5-10 års erfarenhet av asset management för energianläggningar och kunskap om hur elförsörjningen fungerar i en industriell miljö med eget elnät, exempelvis på en flygplats.
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta med andra, men kan också arbeta självständigt och ta stort ansvar för dina leveranser. Du är kommunikativ och kan presentera komplexa tekniska analyser på ett sätt som gör dem begripliga för olika målgrupper. Med en kombination av noggrannhet och helhetsperspektiv bidrar du till att skapa långsiktigt hållbara lösningar för Swedavia.
För rollen krävs att du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om verksamheten
Om Swedavia
Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmarta flygplatser.
Om Poolia
Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag som sedan 1989 har specialiserat sig på att matcha kompetenta kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi arbetar inom en rad olika branscher och roller och är stolta över att hjälpa våra kunder att växa och våra konsulter att utvecklas.
