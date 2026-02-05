Specialist inom elmarknad med fokus på slutkundsmarknaden
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-02-05
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. På division System får du arbeta med elsystemets mest spännande utmaningar - från drifttimmen här och nu till planeringen 40 år framåt. Den stora komplexiteten och utvecklingsmöjligheterna gör vårt arbete både stimulerande och betydelsefullt. Här får du ett unikt helhetsperspektiv på elsystemet och samarbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv elförsörjning.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som specialist inom elmarknad med fokus på slutkundsmarknaden för el tillhör du enheten Avräkning. Enheten är central för flera av de grundläggande processerna på den svenska elmarknaden och ansvarar bland annat för energiavräkningen inom våra avräkningsprocesser (balans, utland, stamnät och transit) samt processerna för struktur och Ediel. Enheten samordnar även frågor kring ekonomisk analys och informationsklassning inom avdelningen samt arbetar med kontinuitetsfrågor.
I denna roll är du en viktig pusselbit i främst det strategiska men även operativa arbetet inom enhetens ansvarsområden. I rollen får du djupare förståelse för den svenska och nordiska elmarknaden samt erhåller en bred förståelse för såväl vårt systemansvar som vår elnätsverksamhet. Fokus kommer att vara på avräkning och slutkundsmarknaden för el samt de förändringar som väntas inom området bland annat med anledning av nätkoden för efterfrågeflexibilitet samt regeringsuppdrag kring exempelvis datahanteringsverktyg (hubb).
Du kommer att få möjligheten att bidra till och utvecklas inom elmarknadsområdet samt utgöra en viktig funktion i utvecklingen av slutkundsmarknaden för el.
Tjänsten och dess utmaningar innefattar:
• ett växande ansvarsområde med ett särskilt fokus på kunskap inom slutkundsmarknaden för el. Det handlar bland annat om att bidra i utvecklingen av det pågående och kommande arbetet med den nya nätkoden för efterfrågeflexibilitet samt de rekommendationer inom området som elmarknadsutredningen presenterat.
• arbete med att analysera och tolka ny lagstiftning inom enhetens ansvarsområden med fokus på slutkundsmarknaden för el samt tillhörande processer och rutiner.
• att sätta dig in i och förstå hur förändringarna inom området kommer att påverka våra processer, rutiner och behov av IT-stöd. Förändringar kommer även behöva omsättas till verksamhetskrav.
Enheten du kommer att tillhöra består av cirka 15 medarbetare i olika åldrar med olika bakgrund samt en jämn könsfördelning. Arbetet är strukturerat i 2 olika team som arbetar ihop. Vi har en god stämning och stöttar varandra såväl i det operativa som strategiska utvecklingsarbetet. Du kommer att få utvecklas inom centrala funktioner på elmarknaden och utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen. Kontaktytorna är många såväl internt som externt.
Om dig
Skallkrav:
För att trivas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad då det är många kontaktytor såväl internt som externt. Vidare ser vi att du för att lyckas i rollen behöver vara strukturerad samt resultat- och lösningsorienterad. Som person är du trygg och är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
Du har även:
• flerårig relevant arbetslivserfarenhet från elmarknadens slutkundsmarknad, till exempel i verksamhetsnära roller hos aktörer på den svenska elmarknaden. Exempelvis roller som analytiker, processpecialist, processledare, produktägare och Key Account Manager hos elnätsföretag, elhandelsbolag eller balansansvarig part.
• mycket god kännedom om elmarknadens aktörer, slutkundsprocesser samt kommande förändringar
• du är flytande i tal och skrift på svenska och har mycket goda kunskaper i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• att senaste åren ha arbetat med förändringar på slutkundsmarknaden som påverkar Svenska kraftnäts roll och ansvar
• flerårig erfarenhet av att arbeta med implementering av ny lagstiftning kopplat till operativa processer på elmarknaden
• operativ erfarenhet på djupet kring elmarknadens slutkundsprocesser förvärvad genom flera års verksamhetsnära arbete hos aktörer på den svenska elmarknaden
• att under de senaste åren av att ha arbetat med stora förändringar kring slutkundsmarknaden för el.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst
• Sista ansökningsdag 25 februari, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Dhaha Mohamed, tel. nr. 010-350 93 56, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Johanna Kollander, tel. nr. 010-489 26 58. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9726522