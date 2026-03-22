Specialist inom dekorativt gips- och gjutningsarbete för väggar och tak

Elias H Bygg AB / Smedsjobb / Botkyrka
2026-03-22


Vi är ett byggföretag verksamt i Stockholm och söker nu en högkvalificerad specialist inom dekorativt gips- och gjutningsarbete, med inriktning på väggar och tak.
Tjänsten avser avancerat hantverksarbete där traditionella tekniker från orienten tillämpas i moderna bygg- och inredningsprojekt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Handgjorda gipsornament och dekorativa utsmyckningar på väggar och tak
Avancerad formgjutning i gips och betong för interiöra ytor
Detaljarbete med hög precision, inklusive fin- och miniatyrbaserad dekor
Tillämpning av traditionella mellanösterninspirerade tekniker inom arkitektonisk utsmyckning. där internationella hantverkstekniker med orientaliskt inspirerad designtradition tillämpas i moderna bygg- och inredningsprojekt.

Tjänsten avser inte sedvanligt byggarbete, utan kräver en unik kombination av konstnärlig förmåga och teknisk skicklighet inom dekorativt hantverk. Denna typ av kompetens är särskilt etablerad i orienten och är mycket begränsad på den svenska arbetsmarknaden
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av liknande arbete, särskilt inom dekorativa vägg- och takkonstruktioner, och som kan uppvisa referenser eller tidigare projekt.
Vid intresse är du välkommen att kontakta oss med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
E-post: info@eliashbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elias H Bygg AB (org.nr 559501-2609)
Havrevägen 4 (visa karta)
145 68  NORSBORG

Jobbnummer
9811883

