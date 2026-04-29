Specialist inom cirkularitet med fokus på avfall och plast
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
På enheten energi och klimat arbetar vi med många spännande uppdrag för att uppnå ett mer klimatsmart och resurseffektivt Stockholm. Vi är runt tjugo medarbetare med olika specialistkompetenser inom cirkularitet, energieffektivisering och klimat. Vi är en del av miljöförvaltningen. Förvaltningen arbetar aktivt för att alla stockholmare ska bo i en frisk och hälsosam miljö.
Centrum för cirkularitet är en stödfunktion på miljöförvaltningen som stöttar hela stadens organisation i genomförandet av miljöprogrammets mål om ett resurseffektivt och cirkulärt Stockholm. Vi är i dagsläget sex medarbetare som arbetar med att öka cirkulariteten inom ett flertal prioriterade materialflöden: bygg- och anläggning, plast, textil, IT samt möbler och inventarier. Centrumet samordnar arbetet och erbjuder stöd och vägledning till stadens samtliga verksamheter, inklusive stöd i inköps- och upphandlingsprocesser. Nu behöver centrumet stärkas med kompetens inom avfallsområdet, samtidigt som arbetet med att öka cirkulariteten i plastflödet intensifieras.
Vi erbjuder
ett spännande arbete bland kollegor med unik expertkunskap
en trivsam miljö och god gemenskap
öppet kontorslandskap i nyrenoverade lokaler på Fleminggatan 4 på Kungsholmen, cirka tio minuters promenad från Stockholms central
flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och en timmes friskvård på arbetstid
en framåtsträvande verksamhet där vi arbetar för en frisk och hälsosam miljö
En varm hälsning från din framtida chef
Hej, jag heter Oskar Wallgren och är din blivande chef. Vår verksamhet bygger på att alla tar ansvar att driva sina processer framåt. Min roll är att skapa förutsättningar för ett effektivt och målinriktat samarbete. Jag arbetar för att mina medarbetare ska känna att de utmanas och utvecklas på jobbet varje dag.
Din roll
Som specialist inom cirkularitet med fokus på avfall och plast innebär dina arbetsuppgifter huvudsakligen att:
leda och driva stadens arbete med att öka cirkulariteten inom avfallsområdet, med särskilt fokus på plastflöden och materialåtervinning
vara ett stöd till stadens förvaltningar och bolag i frågor som rör avfall och cirkularitet
utveckla och stärka centrumets strategiska arbete inom cirkularitet, med särskilt fokus på avfallsområdet
samla in, analysera och visualisera data och statistik för att möjliggöra uppföljning och prioritering av cirkulära insatser
bidra med kompetens i upphandlingar och inköpsprocesser för att öka cirkulariteten, exempelvis gällande förpackningar, emballage och hantering av verksamhetsavfall
bidra till genomförandet av stadens klimathandlingsplan och avfallsplan
omvärldsbevaka utvecklingen inom avfalls- och plastområdet och identifiera relevanta trender och möjligheter
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
avslutad eftergymnasial utbildning från högskola eller yrkeshögskola inom relevant område, eller en utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
aktuell erfarenhet av arbete med avfallsfrågor
god kunskap om avfallslagstiftning och cirkulära strategier
erfarenhet av att driva projekt på ett strukturerat och resultatorienterat sätt inom miljö- eller avfallsområdet
god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med avfallsfrågor och cirkulära strategier inom offentlig verksamhet
erfarenhet av att driva förändrings- och omställningsarbete inom miljöområdet
erfarenhet av att arbeta med upphandlings- och inköpsprocesser
aktuell erfarenhet av att arbeta med något av de prioriterade materialflödena: plast, textil, IT-utrustning, möbler och inventarier, bygg och anläggning
vana av datahantering och -analys med digitala verktyg som Excel
För att trivas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och lätt för att bygga och upprätthålla professionella relationer. Du arbetar strukturerat och har en strategisk förmåga som hjälper dig att prioritera och se vad som behöver göras. Du tar initiativ och får saker att hända. Du har förmåga att omsätta planering till aktivitet som leder till önskade resultat och kan identifiera möjligheter till förändring i komplexa organisationer och frågeställningar. Rollen kräver också en god kommunikativ förmåga.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten. Publiceringsdatum2026-04-29Övrig information
För att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll rekryterar vi utan personligt brev. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och dina svar på frågorna.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
104 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Miljöförvaltningen, Luft och Klimat, Energi och klimat Kontakt
rekryteringskonsult
Vilma Karlsson vilma.karlsson@stockholm.se 08-50811709 Jobbnummer
9883720