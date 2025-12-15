Specialist inom beredskap och civilt försvar
2025-12-15
Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.
Tillsammans med Försvarsmakten och en rad andra aktörer samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt. Vi utökar nu vår verksamhet och bygger upp ytterligare kompetens och teknik för kris och beredskap. Vill du vara med?
Länsstyrelsernas IT-avdelning finns i hela landet och jobbar för våra 21 länsstyrelser i Sverige och alla 7400 medarbetare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att utveckla och leverera IT-tjänster till Sveriges länsstyrelser för att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra IT-avdelningens säkerhetsenhet som ansvarar för att perspektiven civilt försvar, IT-säkerhet, säkerhetsskydd, säkerhetsjuridik och kontinuitet omhändertas inom IT-verksamheten.
Säkerhetsenheten agerar styrande, rådgivande och samordnande med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv för IT-verksamheten.
I din roll som beredskapsspecialist inom IT-verksamheten är civilt försvar ditt primära fokus. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
- samverka med länsstyrelserna och andra myndigheter inom totalförsvarsfrågor
- genomföra analyser, driva utredningar, tolka nya och förändrade behov, förstå påverkan på organisationen, ta fram planer för lösning och genomförande
- aktivt bidra till ett sammanhållet angreppssätt kring kontinuitet, kris och beredskap
- utveckla, utbilda och öva IT-avdelningens krigsorganisation
- driva på utvecklingen av ledningsstödsystem och sambandssystem
- vara bryggan mellan IT och verksamhetens perspektiv.
Ditt arbete innehåller också löpande samarbete med länsstyrelsernas gemensamma organisationer och förvaltningsobjekt.
Din placeringsort är Göteborg, Vänersborg, Stockholm eller enligt överenskommelse. Resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha följande kvalifikationer:
- eftergymnasial utbildning med examen från högskola eller universitet, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- god kunskap om författningar som styr myndigheters arbete med beredskap och civilt försvar
- dokumenterad erfarenhet av arbete med beredskaps- eller totalförsvarsfrågor
- erfarenhet av att jobba med myndighets- eller organisationsövergripande verksamhetsutvecklande projekt och förankring
- övergripande förståelse för IT- och telekominfrastruktur
- mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Meriterande
Vi ser det som meriterande med erfarenhet av:
- arbete med säkerhetsskydd och skyddsvärd information
- arbete inom regionala eller centrala myndigheter
- att bygga upp IT-lösningar i komplexa verksamheter med höga säkerhetskrav.Dina personliga egenskaper
Som person är du drivande och har god initiativförmåga. Du har god förmåga att samarbeta med andra och skapa goda relationer med fokus på samverkan både inom och utanför din egen organisation. Du har ett coachande förhållningssätt. Du har förmåga att arbeta självständigt och kan fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag. Vi ser att du har god kommunikativ förmåga och att du genom ett pedagogiskt förhållningssätt kan nå ut med ditt budskap till olika målgrupper. Du har förmåga att förstå komplexa samband, skapa helhetsbilder och snabbt kunna sätta dig in i hur saker och ting hänger ihop.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Vad erbjuder vi dig?
Du blir del av ett kunnigt och välfungerande team som delar med sig av sin kompetens. Förutom intressanta och varierande arbetsuppgifter har du goda möjligheter att utvecklas i arbetet. Hos oss får du goda förmåner kring ledigheter och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder även bra arbetsvillkor när det gäller arbetstid och du jobbar dagtid, måndag till fredag. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete upp till 50% när arbetet så tillåter. Vi värdesätter en bra balans mellan arbete och fritid.
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html
Här finns information om https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html#varterbjudande
Vi finns också på https://se.linkedin.com/company/lansstyrelsernas-itavdelning
Bra att veta
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Svenskt medborgaskap är ett krav för tjänsten. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning https://www.sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/sakerhetsskyddsatgarder/personalsakerhet.html
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med ett antal urvalsfrågor och du ska därför inte bifoga ett personligt brev i din ansökan.
Anställningen kan komma att omfattas av 6 månaders provanställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor om hanteringen av skyddade personuppgifter, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Ersättning

Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning
