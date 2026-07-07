Specialist Inom Avtals- Och Leverantörsutveckling Till Nsva
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Helsingborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Helsingborg
2026-07-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll där du får kombinera analys, samarbete och utvecklingsarbete? Tycker du om att bygga relationer, följa upp avtal och skapa struktur som leder till bättre affärer? Nu söker NSVA en Avtalscontroller till sitt inköpsteam - en nyckelroll för dig som vill arbeta verksamhetsnära och bidra till att utveckla leverantörssamarbeten, processer och arbetssätt i en samhällsviktig organisation.
<img src="https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/6d4ca35f-72e3-43fd-88f4-29eab7a6b539.jpg">
Rent vatten är en självklarhet för de flesta - men bakom varje droppe finns människor som gör skillnad varje dag.
På NSVA arbetar vi för att säkerställa att invånarna i våra ägarkommuner har tillgång till rent dricksvatten och en hållbar avloppshantering. Med hög kompetens, stort ansvarstagande och ett nära samarbete utvecklar vi framtidens VA-tjänster. Vi är cirka 260 medarbetare som tillsammans bidrar till en samhällsviktig verksamhet där varje roll spelar en viktig del.
Om rollen
Som Avtalscontroller får du en central roll i NSVA:s inköpsfunktion. Du ansvarar för att utveckla och följa upp avtal och leverantörssamarbeten, samtidigt som du arbetar nära verksamheten, avtalsägare och leverantörer för att säkerställa att avtal efterlevs och skapar värde. Vi söker dig som vill kombinera analys och uppföljning med ett aktivt utvecklingsarbete inom avtalsförvaltning, leverantörsuppföljning och inköp.
Du blir en viktig del av det fortsatta arbetet med att stärka och utveckla inköpsfunktionen. Du behöver trivas i en föränderlig miljö där utveckling pågår och där nya arbetssätt successivt formas tillsammans med kollegorna. Tjänsten är placerad i Helsingborg. Du ingår i NSVAs inköpsfunktion tillsammans med 4 kollegor och rapporterar till Inköpschef.
I rollen kommer du bland annat att:
planera, genomföra och utveckla leverantörs- och avtalsuppföljningar
följa upp priser, fakturor och avtalsvillkor samt analysera avvikelser och förbättringsmöjligheter
driva dialog och samverkan med leverantörer, entreprenörer och interna intressenter
ta fram statistik, analyser och beslutsunderlag kopplade till avtal och inköp
utveckla rutiner, mallar och arbetssätt inom avtalsförvaltning och uppföljning
stötta verksamheten och inköpsteamet i avtals- och upphandlingsrelaterade frågor.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som trivs med att skapa struktur, bygga relationer och driva förbättringar. Du är analytisk och affärsmässig och har lätt för att se samband, men lika viktigt är att du tycker om att samarbeta och skapa förtroende hos både kollegor och leverantörer. Som person är du självgående, ansvarstagande och prestigelös. Du har tålamod att driva långsiktiga frågor framåt samtidigt som du kan hantera många kontaktytor och olika frågeställningar parallellt.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
strukturerad och noggrann
kommunikativ och förtroendeskapande
analytisk och lösningsorienterad
utvecklingsinriktad och drivande
samarbetsorienterad med ett prestigelöst förhållningssätt.
Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, juridik eller liknande
erfarenhet av avtalsuppföljning, avtalsförvaltning eller leverantörsstyrning
god förståelse för kommersiella villkor, avtal och prisstrukturer
vana att arbeta med analyser och beslutsunderlag
god systemvana och goda kunskaper i Excel
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort.
Meriterande:
erfarenhet från offentlig verksamhet
kunskap om LOU eller LUF
Varför NSVA?
Hos oss får du möjligheten att vara med och påverka utvecklingen av en funktion som har stor betydelse för hela verksamheten. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och arbetsglädje står i fokus.
Vi erbjuder en roll med stort eget ansvar, många kontaktytor och goda möjligheter att bidra till långsiktiga förbättringar i en verksamhet som gör samhällsnytta varje dag.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar NSVA med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup. Välkommen att ansöka via länken. Sista ansökan 9 augusti.
Vill du ha mer information kan du kontakta rekryteringskonsult Angela Ekelöf angela.ekelof@jeffersonwells.se
Observera att Angela Ekelöf har semester under veckorna 29-31. Under denna period kan svarstiderna vara längre än vanligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Västra Sandgatan 4 (visa karta
)
252 45 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Öresundskraft AB Kontakt
Contact
Angela Ekelöf angela.ekelof@jeffersonwells.se Jobbnummer
9996001