Specialist inom avdelningen funktionsnedsättning i Gävle
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Gävle Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Gävle
2026-02-16
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Coachning, utveckling och samarbete
Som specialist ger du råd och stöd till handläggare och utredare gällande försäkringstolkning och aktuella handläggningsprocesser. Genom att coacha handläggarna och utredarna bidrar du till att de har rätt kompetens för att möta sökandes och försäkrades behov. Du bidrar aktivt till att skapa ett arbetsplatslärande klimat och du identifierar det samlade kompetensbehovet och initierar möjliga utvecklingsvägar. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter. I arbetet ingår att bidra till förändring och utveckling av processerna och du har en viktig roll i implementeringen av regel- och processförändringar. I uppdraget ingår även att stödja enhetschefer med uppföljning av kvalitet i handläggningen samt vara ett stöd till den lokala ledningsgruppen i frågor som berör ditt specialistområde. Som specialist inom förmånerna är du en del i ett team av specialister där man delar på arbetsuppgifter och täcker upp för varandra. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har sakkunskap alternativt handläggningskunskap inom omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning, närståendepenning eller smittbärarersättning
• har ett coachande förhållningssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
• har fördjupade kunskaper inom socialförsäkringen, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess
• har erfarenhet av handledning av nyanställda
• har erfarenhet av kvalitetssäkring av ärenden inom relevanta förmåner
• har vana av att jobba effektivt och strukturerat i ett högt tempo
• har goda kunskaper om Försäkringskassans hemsida/självbetjäningstjänster och Försäkringskassans organisation.
Publiceringsdatum2026-02-16
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Stockholm, Gävle, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå, Sundsvall eller Haparanda.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Evin Zarei, 010-116 61 31 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Monicah Ngewih, monicah.ngewih@forsakringskassan.se
, 010-114 48 44 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Åsa Malm, 010- 118 31 38 och Israel Arce Soto, 010- 111 57 43, Saco-S: Azin Ebrahim 010- 111 26 21, Seko: Eliza Grundström 010- 115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
