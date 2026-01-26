Specialist inom Allmänmedicin till Wämö Vårdcentral
Om arbetsplatsen
Östra Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar, Barns-och ungas psykiska hälsa, sårcentrum, Karlskrona Rehabcenter och Läkarbilen.
Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Wämö vårdcentral är en medelstor offentlig vårdcentral placerad på sjukhusområdet i Karlskrona. Här finns utmärkta kommunikationsmöjligheter då buss och tågstation finns i direkt anslutning. Här tar du dig in till Karlskrona Centrum snabbt med bil eller buss. I våra lokaler finns Jourcentralen på kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som läkare vid Wämö vårdcentral kommer du att arbeta brett inom det allmänmedicinska området med växlande mottagningar, både akuta och planerade samt hembesök. Vi har cirka 7600 listade patienter. Här finns bland annat laboratorium, BHV, sjuksköterskemottagning, samtalsterapeuter, diabetesmottagning, astma/KOL mottagning, sårmottagning och rehab koordinator. Vårdcentralen har också ansvar för ett särskilt boende.
På Wämö vårdcentral har vi nyligen inlett teambaserat arbete för att kunna erbjuda patienterna en mer kontinuerlig vård, vård på rätt nivå och för att samarbete över yrkesgränserna är en viktig del för oss.
Du kommer även att handleda studenter och utbildningsläkare, som vi ser som ett mycket viktigt uppdrag i vår verksamhet och en del av det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid att man deltar i fortbildningsaktiviteter, gemensam för hela länet, cirka en gång per månad. Det ges möjlighet för deltagande i FQ/Balint-grupp för den personliga fortbildningen.
Vi har tillgång till senior kollega som erbjuder instruktion, handledning och feed-back. Hos oss får du även möjlighet att i samverkan påverka din egen arbetssituation och ditt schema i förhållande till uppdraget. Vi erbjuder dig vår trivsamma arbetsplats med god sammanhållning, välfungerande team med god kompetens inom samtliga professioner, och nya spännande projekt och utmaningar.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med specialistkompetens inom allmänmedicin. Du kan vara nyutexaminerad eller ha lång erfarenhet - det är dock meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och arbetar alltid med patienten i fokus. Du är trygg i din yrkesroll och är en positiv kollega som bidrar till vårt goda arbetsklimat. Vidare har du god samarbetsförmåga, initiativförmåga och organisationsförmåga.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Eftersom vi är måna om att hitta en kollega som kompletterar vårt team kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Vill du vara en del av vårt team och arbeta med oss? Vi tillämpar löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
