Specialist inom allmänmedicin till Stadsvikens hälsocentral, Luleå
2026-02-16
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla hela livet, nyfödda, barn och ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede. Vi är en framåtblickande hälsocentral med fokus på utveckling och arbetsmiljö.
Vi är drygt 60 medarbetare som gemensamt strävar efter att förändra och förbättra våra arbetssätt för våra patienters bästa. Vår verksamhet består av läkarmottagning, särskilda äldreboenden, hemsjukvård, barnhälsovård, mödrahälsovård, psykosocialt team, arbetsterapeut, rehabiliteringskoordinator, fysioterapeuter, distriktssköterskemottagning och sjuksköterskeledda mottagningar. Vi har eget laboratorium och medicinska administratörer i samma lokaler. Hälsocentralen är belägen i centrala Luleå och vi har en lista på 15 500 medborgare.
Vi sökerDu är specialist inom allmänmedicin. Du har svensk läkarlegitimation samt mycket goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift på minst C1 nivå då du arbetar i ständig dialog med medarbetare, patienter, anhöriga och andra verksamheter.
Vi söker dig med god samarbetsförmåga tillsammans med läkarkollegor och andra yrkeskategorier. Du har en positiv och lösningsorienterad inställning till arbetet, är flexibel, och som tar ansvar för att bidra till en god stämning på arbetsplatsen. Som person är du trygg i dig själv, strukturerad och kan organisera och planera ditt arbete. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och månar om fortsatt utvecklings- och kvalitetsarbete. Vi lägger stor vikt vid dina personlig egenskaper.
Det här får du arbeta med
Vi söker dig som är allmänspecialist och vi kan erbjuda dig en variation av arbetsuppgifter. Vill du ha en egen lista att ansvar för? Vill du jobba mot våra särskilda äldreboende och hemsjukvård, eller en kombination? På hälsocentralens område finns sex vård- och omsorgsboenden, varav ett med 84 platser är inriktat mot demensvård, och ett med 144 platser har avdelning för svårt somatiskt sjuka samt fyra korttidsavdelningar.
Är du intresserad av att driva medicinsk utveckling i form av medicinskt ledningsansvar? Är du intresserad av handledning? Att jobba som konsult till våra sjusköterskeledda mottagningar.
Hälsocentralen har fyra stycken ST läkare anställda och uppvisar ett mycket gott betyg vid senaste SPUR inspektion.
Vi värnar om en god och rimlig arbetsmiljö, tydlig ansvarsfördelning och en viss flexibilitet gällande schema.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Hälsocentralens läkare deltar i primär- och bakjouruppdrag under jourtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
hälsocentralschef
Kristina Renkvist kristina.renkvist@norrbotten.se 0920-28 44 43 Jobbnummer
9744161