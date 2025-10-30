Specialist i rehabiliteringsmedicin till naturnära skärgårdsmiljö
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera ett meningsfullt yrkesliv med närhet till hav, natur och balans i vardagen?
Ett mindre sjukhus i vacker skärgårdsmiljö söker nu en specialist inom rehabiliteringsmedicin till sitt engagerade team. Här erbjuds du en bred och meningsfull roll där du arbetar med hela rehabiliteringskedjan i en miljö som uppmuntrar samarbete, utveckling och patientnära vård.Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
Som specialist inom rehabiliteringsmedicin ansvarar du för bedömning, behandling och uppföljning av patienter med olika funktionsnedsättningar, exempelvis till följd av neurologiska tillstånd, ortopediska skador eller långvarig smärta. Arbetet sker i nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och andra specialister.
Tjänsten ger utrymme för utvecklingsarbete och delaktighet i hur verksamheten formas. Du arbetar både med inneliggande patienter och i öppenvård, och har möjlighet att fokusera på vissa patientgrupper utifrån din kompetensprofil.
Arbetstid: 38,5 timmar/vecka
Lön: Konkurrenskraftig, individuell lönesättning
Vi söker dig som:
Har svenskt specialistbevis i rehabiliteringsmedicin
Har minst 2 års erfarenhet som specialistläkare
Har bred kompetens inom rehabilitering av patienter med neurologiska eller ortopediska funktionsnedsättningar
Har god kommunikationsförmåga och trivs i teamarbete
Är lösningsorienterad och vill bidra till verksamhetens utveckling
Varför denna plats?
Här bor du i en trygg och levande skärgårdsmiljö med cirka 30 000 invånare. Området erbjuder fantastiska möjligheter till friluftsliv med segling, cykling, simning, golf och fiske direkt utanför dörren. För barnfamiljer finns kvalitativ barnomsorg och skolor, korta avstånd och en lugn, familjevänlig atmosfär. Det finns även goda möjligheter till arbete för medföljande partner.
Vad Dignus Medical erbjuder dig
Löpande stöd från en rekryterare före, under och efter din anställning
Stöd med boende och flytt, inklusive hjälp för din familj
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
