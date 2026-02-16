Specialist i radiologi - möjlighet i hjärtat av Hälsingland

Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö
2026-02-16


Visa alla läkarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kletor Sverige AB i Malmö, Lund, Kristianstad, Tranås, Stockholm eller i hela Sverige

Fleksibel fast stilling inden for teleradiologi med konkurrencedygtig løn

Vil du arbejde hvorfra du vil og samtidig bidrage med din kompetence til det danske sundhedsvæsen?Vi søger nu speciallæger i radiologi til en voksende virksomhed inden for teleradiologi.

Opgaven

Arbejdet omfatter elektiv radiologi - ingen akutte tilfælde eller vagtforpligtelser.Du arbejder struktureret med planlagte undersøgelser og har gode forudsætninger for høj kvalitet og grundighed.

Stillingen er remote. Du kan sidde, hvor du ønsker, og arbejde via en sikker forbindelse med din egen personlige arbejdsstation. Du har adgang til moderne systemer, AI-støtte samt tæt kontakt med lægefagligt ansvarlige ledere og kolleger.

Vi søger dig, som er:

• Speciallæge i radiologi med dansk speciallægeanerkendelse* Gerne med subspecialisering inden for f.eks.:

Abdominal radiologi
Børneradiologi
Neuroradiologi
Muskuloskeletal radiologi (MSK)

Hvis du ikke har formel subspecialisering, men har solid erfaring eller særlig interesse inden for et område, er din kompetence også relevant.

Publiceringsdatum
2026-02-16

Kvalifikationer
• Dansk speciallægeanerkendelse i radiologi* Meget gode danskkundskaber, både mundtligt og skriftligt* Gode engelskkundskaber, både mundtligt og skriftligt* Evne til at arbejde selvstændigt og levere høj diagnostisk kvalitet

Ansættelsesform og løn

Vi foretrækker fuldtidsansættelse, men dette aftales individuelt.
• Generøs og konkurrencedygtig løn* Lønnen er knyttet til produktionsvolumen - ingen loft over indtjening* Stabil og langsigtet opgavestruktur

Hvorfor teleradiologi?

• Geografisk frihed* Bedre kontrol over arbejdsmiljø og arbejdstempo* Fokus på elektiv diagnostik uden akut belastning* Effektiv arbejdsdag uden transporttid

Dette er et attraktivt alternativ for dig, der ønsker fleksibilitet uden at gå på kompromis med medicinsk kvalitet eller fagligt fællesskab.

Hvad vi hos Dignus Medical tilbyder dig

• Løbende støtte gennem hele rekrutteringsprocessen
Vi ser frem til at høre fra dig!
Du kan også registrere dit CV hos os eller tilmelde dig vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om fremtidige muligheder.
Dignus Medical fejrer 20-års jubilæum! Se filmen hvor vi deler rejsen fra starten til i dag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kletor Sverige AB (org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/

Arbetsplats
Dignus Medical

Kontakt
Per Eklund
per@dignusmedical.se

Jobbnummer
9745409

Prenumerera på jobb från Kletor Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kletor Sverige AB: