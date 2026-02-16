Specialist i radiologi - möjlighet i hjärtat av Hälsingland
2026-02-16
Fleksibel fast stilling inden for teleradiologi med konkurrencedygtig løn
Vil du arbejde hvorfra du vil og samtidig bidrage med din kompetence til det danske sundhedsvæsen?Vi søger nu speciallæger i radiologi til en voksende virksomhed inden for teleradiologi.
Opgaven
Arbejdet omfatter elektiv radiologi - ingen akutte tilfælde eller vagtforpligtelser.Du arbejder struktureret med planlagte undersøgelser og har gode forudsætninger for høj kvalitet og grundighed.
Stillingen er remote. Du kan sidde, hvor du ønsker, og arbejde via en sikker forbindelse med din egen personlige arbejdsstation. Du har adgang til moderne systemer, AI-støtte samt tæt kontakt med lægefagligt ansvarlige ledere og kolleger.
Vi søger dig, som er:
• Speciallæge i radiologi med dansk speciallægeanerkendelse* Gerne med subspecialisering inden for f.eks.:
Abdominal radiologi
Børneradiologi
Neuroradiologi
Muskuloskeletal radiologi (MSK)
Hvis du ikke har formel subspecialisering, men har solid erfaring eller særlig interesse inden for et område, er din kompetence også relevant.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
• Dansk speciallægeanerkendelse i radiologi* Meget gode danskkundskaber, både mundtligt og skriftligt* Gode engelskkundskaber, både mundtligt og skriftligt* Evne til at arbejde selvstændigt og levere høj diagnostisk kvalitet
Ansættelsesform og løn
Vi foretrækker fuldtidsansættelse, men dette aftales individuelt.
• Generøs og konkurrencedygtig løn* Lønnen er knyttet til produktionsvolumen - ingen loft over indtjening* Stabil og langsigtet opgavestruktur
Hvorfor teleradiologi?
• Geografisk frihed* Bedre kontrol over arbejdsmiljø og arbejdstempo* Fokus på elektiv diagnostik uden akut belastning* Effektiv arbejdsdag uden transporttid
Dette er et attraktivt alternativ for dig, der ønsker fleksibilitet uden at gå på kompromis med medicinsk kvalitet eller fagligt fællesskab.
Hvad vi hos Dignus Medical tilbyder dig
• Løbende støtte gennem hele rekrutteringsprocessen
