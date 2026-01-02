Specialist i radiologi - möjlighet i hjärtat av Hälsingland
2026-01-02
Är du specialist inom radiologi och vill kombinera ett stimulerande arbete med hög livskvalitet i en naturskön del av Sverige?
Här finns möjligheten att utvecklas professionellt på ett modernt akutsjukhus som samtidigt erbjuder närhet till natur, friluftsliv och ett levande lokalsamhälle.
Om verksamheten
Röntgenavdelningen är en del av verksamhetsområdet bild- och funktionsmedicin och utför årligen cirka 24 000 diagnostiska undersökningar. Maskinparken omfattar två ultraljud, en MR, en datortomograf samt två konventionella röntgenapparater varav en med genomlysningsfunktion. Här bedrivs både planerad och akut diagnostik i ändamålsenliga och moderna lokaler.
Du blir del av ett team med erfarna radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal. Personalomsättningen bland läkarna har varit mycket låg de senaste åren, vilket vittnar om en stabil arbetsmiljö. Inom de närmaste åren planeras både ombyggnation av lokalerna och uppdatering av maskinparken.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Allmän radiologi inklusive konventionell röntgen, ultraljud och DT.
Akut och planerad verksamhet.
Arbete i nära samarbete med andra specialiteter.
Möjlighet till jour/beredskapstjänstgöring, men inget krav.Kompetenser
Specialistbevis i radiologi.
Erfarenhet av ultraljud, CT och akutverksamhet.
Kunskap inom fluoroskopi och nefrostomibyten är meriterande.Dina personliga egenskaper
Samarbetsförmåga och lagkänsla.
Självständighet och initiativförmåga.
Flexibilitet och servicekänsla i mötet med patienter och kollegor.
Arbetstid och villkor
Dagtid måndag-fredag.
Jour och beredskap främst organiserad från närliggande sjukhus.
Tillsvidareanställning med individuell lönesättning
Varför denna plats?
Sjukhuset ligger i en av Sveriges mest natursköna regioner, med närhet till sjöar, skogar och fjäll. Här erbjuds en hög livskvalitet med goda möjligheter till friluftsliv, kultur och familjevänligt boende - samtidigt som du arbetar i en modern vårdmiljö med kontinuerlig utveckling. Kombinationen av professionella utmaningar och en harmonisk livsstil gör detta till ett attraktivt val för dig som radiolog.Så ansöker du
Låter detta intressant? Kontakta oss gärna för mer information eller skicka in din presentation (CV, personligt brev, intyg, referenser).
Vi ser fram emot att höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Dignus Medical
Per Eklund per@dignusmedical.se
9667387