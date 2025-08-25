Specialist i psykiatri till Psykiatrisk mottagning i Torsby
Region Värmland / Läkarjobb / Karlstad Visa alla läkarjobb i Karlstad
2025-08-25
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett engagerat team där arbetsglädje, samarbete och utveckling står i fokus? Då kan vår mottagning i Torsby vara rätt plats för dig.
Här möter du en trygg och välkomnande arbetsmiljö med bred kompetens, där vi tillsammans arbetar för att göra skillnad för våra patienter - varje dag.
Din arbetsplats
På vår mottagning i Torsby arbetar 18 engagerade medarbetare tillsammans i ett sammansvetsat team. Mottagningen är belägen på Sjukhuset i Torsby och riktar sig främst till invånarna i Sunne och Torsby kommun.
Hos oss finns psykologer, psykiatrisjuksköterskor/sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeut samt vårdadministratörer. Vi erbjuder även mobil verksamhet, vilket skapar ökad flexibilitet och tillgänglighet för våra patienter. Vi tar regelbundet emot studerande, såsom AT-läkare, PTP-psykologer och sjuksköterskestudenter, vilket bidrar till en dynamisk och lärande arbetsmiljö.
Dina blivande kollegor är ett glatt och samarbetsinriktat gäng som värdesätter arbetsglädje, respekt och ett gott bemötande. Tillsammans strävar vi efter att utveckla verksamheten på ett hållbart och innovativt sätt. Vi har påbörjat resan mot att erbjuda mer digital vård i kombination med fysiska möten. Arbetsmiljö och patientsäkerhet är högt prioriterade, och vi är eniga om att alltid göra vårt bästa för patienten - samtidigt som vi värnar om en hållbar balans mellan arbetsliv och privatliv.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss ansvarar du för bedömning, utredning, diagnostik och behandling av patienter, i nära samverkan och dialog med övriga yrkesgrupper i teamet. En viktig del av uppdraget är även samverkan med vårdgrannar och externa aktörer, såsom andra vårdgivare och myndigheter. Vår verksamhet riktar sig främst till personer med svår psykisk ohälsa, men vi tar emot ett brett spektrum av patienter för att kunna bedöma, bekräfta eller utesluta behovet av specialistpsykiatrisk vård.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialistläkare i psykiatri. Tidigare erfarenhet från arbete inom psykiatrisk öppenvård, beroendevård och försäkringsmedicin är meriterande. Då det kan ingå resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Du är trygg i din yrkesroll, har god självinsikt och ett professionellt förhållningssätt. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Din specialistkunskap inom psykiatri är välgrundad, och du håller dig uppdaterad inom ditt område. Du har också förmågan att se helheten - både i patientens situation och i verksamhetens utveckling - vilket gör att du fattar välgrundade beslut med både individen och organisationen i fokus.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251578". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatriska specialiteter, Psykiatrisk öppenvård Torsby Kontakt
Annika Dahlgren, enhetschef 070-3015011 Jobbnummer
9472891