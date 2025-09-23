Specialist i kirurgi till smådjursavdelningen, UDS
Department of Clinical Sciences
Är du legitimerad veterinär med internationell (diplomate) - eller nationell (steg 2) specialistkompetens inom kirurgi? Välkommen med din ansökan till oss på smådjursavdelningen!
Om jobbet
Som specialist i kirurgi på UDS kommer du i huvudsak arbeta på operationsenheten, uppvaksavdelningen och IVA. Du är en del av vårt kirurgiska team, som arbetar med excellent djursjukvård, undervisning och forskning. Det är en varierad och stimulerande vardag i en dygnet-runt-verksamhet på Sveriges enda universitetsdjursjukhus.
Alla anställda på Universitetsdjursjukhuset går på listtjänstgöringsavtal vilket innebär att arbete kan förläggas alla tider på dygnet.
Eftersom SLU är den enda utbildningsanstalten för djurhälsopersonal kommer du att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterinärer och djursjukskötare.
Din kompetensutveckling är vår framtid så det finns god möjlighet till vidareutbildning.
Din bakgrund
Du är legitimerad veterinär med behörighet att praktisera veterinärmedicin i Sverige, och har internationell (diplomate) - eller nationell (steg 2) kompetens i kirurgi.
Det är meriterande om du också är disputerad eller har erfarenheter av undervisning.
Du har god förmåga att involvera operationsteamet i de dagliga patientflödena och att verka för att flödet genom operationsenheten är patientsäkert och effektivt. Du samarbetar med vår chefsgrupp, ämnesföreträdare och specialister med målsättning att utveckla våra medarbetare inom ämnet.
Du är kommunikativ med god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till kunder och kollegor. Du är intresserad av att undervisa och delta i arbetet med att skapa goda förutsättningar för forskning. Du vet att en händelsestyrd verksamhet med oregelbundna arbetstider är något som du kan hantera. Då anställningen innebär omfattande kontakt med djurägare och studenter behöver du ha eller tillägna dig kunskap inom det svenska språket i såväl tal som skrift.
Som veterinär på Universitetsdjursjukhuset har du ett vetenskapligt förhållningssätt och intresse för evidensbaserad vård och är positiv till vår lärandemiljö. Som person är du strukturerad, metodisk, har god självinsikt, kan förhålla dig väl i stressiga situationer och en vilja av att bidra till verksamheten. I denna rekrytering kommer vi att lägga mycket stor vikt vid dina personliga förmågor.
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Smådjurskliniken har ca 100 medarbetare och tar årligen emot mer än 20 000 patienter. Hos oss kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och har kul tillsammans. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.
Smådjurskliniken har många intressanta och spännande fall och bedriver evidensbaserad vård. Kliniken har ett nära samarbete med bilddiagnostiska kliniken och klinisk kemiska laboratoriet. Vi bedriver en individuell kompetensutveckling, både internt och externt. Vi har en allmänt hög kompetens bland våra medarbetare med olika europeiska ämnesspecialister. För oss är samarbete en självklarhet och vi utbyter tankar, stöttar och hjälper varandra, både kollegor och studenter. Vi är stolta över att se oss som ett team professionella och seriösa yrkesmän och yrkeskvinnor som ser teamwork, seriositet, skratt och glädje som ett framgångsrecept på arbetsplatsen.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Omfattning:
100%
Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-11-14.
I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis och andra för tjänsten relevanta intyg.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.
SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Ersättning
