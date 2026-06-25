Specialist i internmedicin sökes för ett flexibelt uppdrag på Island
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-06-25
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Europa. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Är du specialist i internmedicin och skulle kunna tänka dig att arbeta på Island under en period?
Vi söker nu specialister i internmedicin till ett sjukhus på Island. Har du en subspecialitet inom internmedicin är du också välkommen att söka, men tjänsten omfattar arbete inom allmän internmedicin.
Uppdraget är flexibelt och kan anpassas efter dina önskemål. Du kan arbeta ett år eller längre, ta ett uppdrag på 4–5 månader eller arbeta enligt ett rotationsschema, till exempel två månader på och två månader av.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Utredning, diagnostisering och behandling av patienter med ett brett spektrum av internmedicinska tillstånd
Uppföljning av patienter på vårdavdelning, mottagning och vid behov akutmottagning
Tvärprofessionellt samarbete med andra specialister för att säkerställa bästa möjliga patientvård
Bidra till verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och handledning av yngre läkare
Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga villkor
Förmånliga skattevillkor
Resa, boende och bil ingår
Flexibla uppdragsperioder anpassade efter dina önskemål
Internationell erfarenhet från ett nordiskt hälso- och sjukvårdssystem
Goda arbetsvillkor
Vi söker dig som
Är specialist i internmedicin med legitimation från EU/EES
Behärskar engelska väl, både i tal och skrift
Är engagerad i ditt yrke och trivs med tvärprofessionellt samarbete
Söker nya professionella utmaningar och internationell erfarenhet
Arbeta på Island
Övergången till att arbeta på Island är ofta smidig för skandinaviska läkare, eftersom hälso- och sjukvården bygger på många av samma värderingar och arbetssätt som hemma. Arbetsspråket är engelska, så det är viktigt att du behärskar språket väl, både muntligt och skriftligt.
Ett arbetsuppdrag på Island ger dig samtidigt möjligheten att få erfarenhet från ett annat nordiskt hälso- och sjukvårdssystem och se hur vården är organiserad i en ny miljö. Många läkare beskriver vistelsen som en erfarenhet som har gett dem både professionell utveckling och värdefulla upplevelser som de tar med sig vidare i karriären. Dessutom är Island ett fantastiskt land att uppleva vid sidan av arbetet, med sin unika natur och kultur.
Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna om du vill veta mer, eller skicka in en kort ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Rådgiver
Wenche Selbo wenche@dignusmedical.no +4740031391 Jobbnummer
9978793