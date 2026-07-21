Specialist i FMR sökes till sjukhus i norra Norge
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kletor Sverige AB i Malmö
, Lund
, Kristianstad
, Ale
, Tranås
eller i hela Sverige
Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
På uppdrag av ett sjukhus i norra Norge söker vi nu en specialist inom fysikalisk medicin och rehabilitering till en fast dagtidsanställning i ett tvärprofessionellt team.
Rehabiliteringsenheten erbjuder ett brett utbud av öppenvårdstjänster och består av ett multidisciplinärt team med specialistläkare, psykologer, neuropsykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och kuratorer. Teamet har hög kompetens inom muskuloskeletal medicin, utmattningsproblematik och arbetsrelaterad hälsa.
Verksamheten är under fortsatt utveckling med planer på att bygga ut den specialiserade rehabiliteringsvården under de kommande åren. Sjukhuset deltar även i nationella forskningsprojekt, särskilt inom arbetsrelaterad hälsa och rehabilitering.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Självständigt och teambaserat kliniskt arbete inom muskuloskeletal medicin, spasticitetsbehandling, komplex utmattningsproblematik och tvärprofessionella bedömningar
Deltagande i öppenvårdsprogram såsom interdisciplinära utmattningskliniker och ambulerande rehabiliteringsteam
Bidra till utveckling av nya tjänster och arbetssätt inom rehabilitering
Möjlighet att delta i klinisk forskning
Samarbete med andra avdelningar och externa samarbetspartnersKvalifikationer
Legitimation som läkare från ett skandinaviskt land
Specialistgodkännande inom fysikalisk medicin och rehabilitering
Erfarenhet av rehabiliteringsmedicin inom sjukhusvård är meriterande
God förmåga att arbeta både självständigt och i team
Goda kunskaper i ett skandinaviskt språk samt motivation att arbeta i Norge
Sjukhuset erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt norska avtal
Goda pensions- och försäkringsvillkor
En varierad och meningsfull roll inom ett växande specialistområde
Flexibelt dagtidsschema utan jour
Ett inkluderande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Goda möjligheter till professionell utveckling och forskningsdeltagande
Om området
Sjukhuset ligger i en kuststad i Nordland i norra Norge. Här kombineras stadsliv med närhet till spektakulär natur med fjäll, fjordar och hav precis utanför dörren. Regionen erbjuder god livskvalitet och passar perfekt för dig som uppskattar friluftsliv och en aktiv fritid.
På fritiden finns möjligheter till vandring, skidåkning, kajakpaddling och att uppleva norrsken under vinterhalvåret. Staden har dessutom bra flyg- och vägförbindelser, vilket gör det enkelt att resa både inom Norge och till Sverige.
Dignus Medical erbjuder
Personlig uppföljning från en dedikerad rådgivare före, under och efter anställningen
Hjälp med norsk läkarlegitimation och eventuella specialistgodkännanden
Stöd med bostad och flytt till Norge, även för familjen
Intresserad?
Vill du ta nästa steg i karriären och bli en del av en modern och växande rehabiliteringsverksamhet i norra Norge? Då vill vi gärna höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMØ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Rådgiver
Wenche Selbo wenche@dignusmedical.no +4740031391 Jobbnummer
10008200