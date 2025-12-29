Specialist i barn- och ungdomspsykiatri sökes till mottagning
Läkarjobb / Malmö
2025-12-29
Är du specialist i barn- och ungdomspsykiatri och söker en arbetsplats med nära samarbete, god struktur och engagerade kollegor?
Här finns en möjlighet att arbeta vid en välorganiserad BUP-mottagning i Mellansverige, i en trygg och naturnära stadsmiljö med närhet till både sjöar, skogar och större städer.
Om verksamheten
Mottagningen är en del av länets barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet och tar emot patienter i åldrarna 6-18 år. Här möter du barn och ungdomar med exempelvis depression, ångestsyndrom, ADHD, autism, bipolär sjukdom och annan samsjuklighet. Arbetet består av bedömningar, utredningar, behandlingar samt akuta insatser dagtid.
Teamet är tvärprofessionellt och består av psykiatriker, sjuksköterskor, psykologer, socionomer och andra yrkesgrupper. Verksamheten har välfungerande rutiner och ett nära samarbete med andra mottagningar i länet, bland annat inom heldygnsvård och ätstörningsvård.
Din roll
Som specialist arbetar du med både planerade och akuta patientärenden.
Du har i regel 4-5 patientbesök per dag, ofta tillsammans med annan yrkeskategori.
Efter introduktion kan dagjour på helger (ca var 8:e helg) ingå. Inget nattarbete.
Möjlighet att delta i kollegiala träffar, handledning och utvecklingsarbete inom verksamheten.
Vi söker dig som
Har specialistbevis i barn- och ungdomspsykiatri.
Har minst 3 års erfarenhet som specialist för att kunna arbeta självständigt.
Är självgående, prestigelös och har intresse för familjer och barn i olika psykiatriska sammanhang.
Har god samarbetsförmåga och vill bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi erbjuder
En personlig mottagning med korta beslutsvägar och fin teamkänsla.
Erfarna kollegor och tillgång till handledning.
Delaktighet i utvecklingen av nya arbetssätt och digitala lösningar.
En naturnära boendemiljö med hög livskvalitet, samtidigt som större städer finns inom räckhåll.
Tillsvidareanställning på heltid.
Arbetstid måndag-fredag dagtid, flextid.
Start enligt överenskommelse.
Intresserad?
Om du vill veta mer om våra aktuella tjänster och få hjälp att hitta rätt möjlighet för dig, kontakta oss redan idag.
