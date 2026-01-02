Specialist i allmänmedicin välkomnas till Lit Hälsocentral!
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården inom Region Jämtland Härjedalen är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. Inom område primärvård finns ett gott forskningsklimat och har status som universitetssjukvårdsenhet. Vår FoU enhet kan bistå med stöd och vetenskaplig handledning tillsammans med främst Umeå universitet.
Lits Hälsocentral är en välfungerande hälsocentral och arbetsplats, med bra rutiner och samarbete blandat med en stor portion nytänk. Vi samarbetar med alla våra kollegor inom olika yrkeskategorier för att skapa god vård och ge bra förutsättningar för patienterna. Vi har i nuläget drygt 3750 listade patienter, ca 17 medarbetare och två enhetschefer i samledarskap. Vår läkargrupp består av 3 specialister i allmänmedicin, 2 ST-läkare, en vik. läkare och en vik. Underläkare. I teamet finns också distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Därtill finns en psykosocial enhet med psykolog, kurator och psykoterapeut som delas med Lugnvik samt Rehabkoordinator, sjukgymnast och arbetsterapeut. I samma hus finns mödra- och barnhälsovård. Vi har ansvar för två SÄBO.
Vår hälsocentral ligger cirka 2 mil utanför stadskärnan, nära Indalsälven, med möjlighet till fina löprundor, cykelturer eller promenader. Vi har högt i tak, en god stämning där vi hjälper varandra och vi vill tillsammans skapa ett gott arbetsklimat. Vi vill ligga i framkant och ständigt utvecklas.
Varmt välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Primärvården är mitt i omställningen mot nära vård, vilket innebär bland annat ett ansvar för färre antal patienter till förmån för ett utökat ansvar för våra mest sköra äldre. Vi arbetar utifrån konceptet utvidgad primärvård, arbetssättet innebär också ökade möjligheter till hembesök och därmed kunna förmedla trygghet till de patienter som behöver det bäst.
Arbetet som specialist i allmänmedicin innebär ansvar för ett geografiskt område med mottagningsbesök, akutbesök, hembesök, kvalificerade telefonbesök och fördjupade läkemedelsgenomgångar. Vi har läkarmöte med gemensam remissgenomgång en gång/vecka och utöver det tid avsatt för utvecklingsarbete. Enstaka beredskapsjourer ingår i arbetet.
Vi har ansvar för fyra SÄBO inklusive korttidsplatser och ett välfungerande samarbete med kommunens distriktssköterskor i hemsjukvård. Inom ramen för din anställning finns möjlighet till sidouppdrag inom SÄBO, MVC, BVC. Handledning av kandidater och utbildningsläkare ingår i arbetet. Med anledning till att primärvården har status som universitetssjukvårdsenhet ingår i tjänsten undervisning, handledning och utbildning av läkarstudenter vid Umeå universitet.Kvalifikationer
Vi söker en nyfiken och intresserad specialistläkare i allmänmedicin och som är intresserad av primärvården samt vill utveckla vår hälsocentral tillsammans med oss. Egen forskning och forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten.
Vi ser att du är som nämnt innan, genuint intresserad av primärvård, självgående, tar ansvar och vill bidra med god stämning i arbetsgruppen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Primärvården är en sjukvårdsenhet inom regionens hälso-och sjukvårdsförvaltning och där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande måste sakkunniggranskas av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta måste ansökan innehålla nedan medföljande dokument:
* Ett strukturerat CV
* Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
* Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
* Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen
* Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
* Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
* Dokumenterad handledarutbildning
* Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
* Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
Ersättning
Enligt avtal.
