Specialist i allmänmedicin till Ystadområdet, Primärvården Östra
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Ystad Visa alla läkarjobb i Ystad
2026-02-10
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialistläkare inom allmänmedicin och vill vara del av en arbetsplats där du kan göra skillnad? I så fall ska du söka jobbet hos oss!
Varje dag gör du skillnad i hjärtat av Sydöstras vackra kustlandskap och historiska miljöer. Här får du möjlighet att kombinera ett meningsfullt specialistarbete i allmänmedicin med en livsstil präglad av kultur, natur och havsbris. Till Ystadområdet hör vårdcentralerna Brösarp, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad och hit kan du enkelt ta dig med tåg och buss.
Primärvården Östra inom Region Skåne, Ystadområdet, söker en engagerad specialistläkare i allmänmedicin som vill vara med och utveckla vården nära patienten. Du kommer ha möjlighet att arbeta på en eller flera av Österlens vårdcentraler och får därigenom variation i arbetet med en bred patientgrupp. Hos oss ges du möjlighet att jobba med det som intresserar just dig med allt vad allmänmedicin innebär.
Som specialistläkare i Primärvården Östra får du alltid stöd från ett stort och engagerat team. Här jobbar vi tätt tillsammans med flera yrkesprofessioner på vårdcentralen och det kollegiala samarbetet är starkt där du ges goda möjligheter att utbyta kunskap, bolla patientfall och att utvecklas tillsammans. Den skånska glesbygden och dess vårdcentraler står inför ständig förändring där du kommer ha möjlighet att vara en del av och driva förbättringsprojekt.
Ystadområdet har en nära och utvecklingsfokuserad vårdmiljö, där du som specialistläkare har en central roll i att erbjuda trygg och nära vård, för hela livet och i alla åldrar. Här kommer varje dag att erbjuda nya och spännande utmaningar där du får förutsättningar att jobba med allmänmedicin och följa patienten genom livet med alla hälsoproblem. Att sen Österlens många pärlor och fantastiska naturvärden finns utanför dörren är något vi är stolta över.
Har du frågor och vill veta mer? Då är du varm välkommen att kontakta Östra Skånes områdes HR Charlotte Olsson som kan hänvisa dig vidare; +46070-340 51 84, charlotte.am.olsson@skane.se
Som specialistläkare hos oss får du använda hela din kompetens inom det allmänmedicinska området. Dina arbetsuppgifter innebär sedvanliga arbetsuppgifter vid en vårdcentral. Det innebär exempelvis patientmottagning för både bokade och akuta besök, hemsjukvård, BVC och hantera och följa upp patienter med kroniska sjukdomar.
Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter så att du kan komma in i arbetet på bästa sätt. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag och det finns möjlighet att arbeta deltid för dig som önskar. Vi är lyhörda för dina önskemål kring sysselsättningsgrad, schema och personlig utveckling. Vidare har vi möjlighet att erbjuda en konkurrenskraftig lön.
Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling samt en förmånlig tjänstepension.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård, samt har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets skala är också ett krav.
Är du någon som värdesätter samarbete, noggrannhet och flexibilitet? Hos oss ska det vara enkelt att anpassa sig till nya utmaningar, och vi hoppas att du, precis som vi, har ett stort engagemang och passion för vården. I denna rekrytering är din personliga lämplighet viktig för oss, och vi är glada över möjligheten att få lära känna dig och dina unika kvaliteter. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Vi tillämpar löpande urval, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
