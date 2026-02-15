Specialist i allmänmedicin till Vital VC Hyllie
2026-02-15
Vårdcentralen Vital Hyllie är vår nyetablerade enhet i Malmö, startar på uppdrag av Region Skåne. Vi öppnar dörrarna i moderna lokaler mitt i expansiva Hyllie - ett område präglat av tillväxt, mångfald och framtidstro.
Vi bygger en vårdcentral från grunden med samma värderingar som vår etablerade enhet i Malmö: tillgänglig, personcentrerad och trygg vård med hög kvalitet, där varje patient bemöts med värme, respekt och professionalism.
Hos oss får du vara med och forma arbetssätt, rutiner och teamkänsla - och bidra till att skapa en arbetsplats som präglas av gemenskap, delaktighet och utveckling.Om tjänsten
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin med svensk läkarlegitimation och specialistbevis.
Du är trygg i din profession, trivs i en föränderlig miljö och vill gärna vara med och bygga upp ett starkt vårdteam från grunden.
Du har goda kunskaper inom primärvård, är van vid självständigt arbete, värderar teamkänsla och vill bidra till en modern, effektiv och mänsklig vård.
Vi erbjuder dig
En spännande möjlighet att vara med från start i en ny vårdcentral
Tjänsten kan utformas som heltid eller deltid utifrån dina önskemål
Flexibla arbetstider
Konkurrenskraftig lön och attraktiva villkor
Inflytande och möjlighet att påverka verksamhetens utformning
En positiv och inkluderande arbetsmiljö
Friskvårdsbidrag och trivselaktiviteter
Frukost på fredagar och en gemenskap som värnar om både patienter och kollegorSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
