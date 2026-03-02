Specialist i allmänmedicin till vårdcentralen Västerstrand
2026-03-02
Välkommen till en arbetsplats där gemenskap, utveckling och omtanke står i fokus! Vi söker nu en specialist i allmänmedicin.
Din arbetsplats
En av våra specialister ska gå vidare till annat arbete och det ger oss möjligheten att erbjuda en tjänst hos oss. Vi är ett gött gäng på 34 medarbetare som tillsammans jobbar för att göra det bästa för våra patienter. Vi är stolta över vår sammanhållning, det gemensamma fokuset vi har och den öppenhjärtliga stämning som vi har skapat på vår arbetsplats.
Vårdcentralen har cirka 11 000 listade patienter. I dagsläget finns sju specialister och tre ST-läkare hos oss. Flera av våra distriktsköterskor är vidareutbildade bland annat inom astma-kol och diabetes.
På vårdcentralen finns en samtalsmottagning med kurator, psykolog och psykiatrisjuksköterska. En välfärdssamordnare från Karlstads kommun finns också på plats varje vecka. Vi har regelbundna läkarmöten för fortbildning, dialog och kollegialt stöd.Vi arbetar med utveckling av verksamheten och uppdraget tillsammans. Vi brukar säga att vi är tillräckligt stora för att inte vara sårbara men tillräckligt små för enkelt kunna göra förbättringar på enheten om vi vill. Vi har utarbetat ett nära samarbete med Karlstad kommun och civilsamhället runt vårdcentralen. Vi vet att det är bra för oss och för våra patienter.
Du arbetar varierat med utredning, behandling och bedömning av patienter. En av våra specialister är Silvialäkare och arbetar främst mot SÄBO och hemsjukvården i vårt distrikt, men det finns möjlighet att kombinera dessa uppdrag om du önskar. Vi erbjuder även digital mottagning för våra patienter, vilket kan skötas hemifrån för den som önskar.
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och behörig att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har lätt för att skapa goda relationer med så väl patienter som kollegor. Vi vill att du gillar att jobba tillsammans med övriga proffesioner samt att handleda studenter, ST och AT-läkare.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
