Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Skärvet
Region Kronoberg, Primärvården / Läkarjobb / Växjö Visa alla läkarjobb i Växjö
2026-02-10
Vill du göra skillnad och arbeta i en dynamisk miljö? Välkommen till Vårdcentralen Skärvet i centrala Växjö! Vi är en del av Region Kronobergs primärvård som omfattar 21 vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, hälsoenheten, familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
Vårdcentralen Skärvet, med cirka 13 000 listade patienter, erbjuder vård genom hela livet. Vi är stolta över att vara en akademisk vårdcentral där utbildning och utveckling är en naturlig del av vardagen. Vi är en vårdcentral som växer men redan nu möts du av ett team bestående av distrikts- och sjuksköterskor, medicinsk sekreterare, undersköterskor, specialist i allmänmedicin, ST läkare, AT läkare, psykosocial resurs, rehab koordinator, arbetsterapeut samt fysioterapeut.
Vi söker nu en specialist i allmänmedicin som vill vara en del av vårt engagerade team. Hos oss får du ett omväxlande arbete i en trevlig miljö med bra laganda, där patienten alltid står i centrum. Vi uppmuntrar nya idéer och arbetssätt och ser fram emot att du blir en viktig del av vårt team.
Hos oss får du en fast patientlista som innebär 1100 patienter om du arbetar heltid. Vi arbetar aktivt för att du som allmänspecialist ska ha goda förutsättningar i ditt arbete eftersom det får goda effekter för våra patienter. Vi har utmaningar men med inställningen att se möjligheterna i varje utmaning tar vi oss framåt i vardagen.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Som specialist i allmänmedicin hos oss får du en varierad arbetsdag där du möter patienter i alla åldrar och livssituationer. Du kommer att:
• Vara drivande i utvecklingen av framtidens vårdcentral.
• Integrera förebyggande och hälsofrämjande insatser i vården.
• Handleda utbildningsläkare, AT/BT-läkare och ST-läkare.
• Arbeta både med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv samt akuta symptom.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialist i allmänmedicin. Du är prestigelös, har tydlig kommunikationsförmåga och en stark förmåga att strukturera och prioritera. Du är teamorienterad, lösningsfokuserad och har ett genuint intresse för primärvården. Vi värdesätter att du kan möta olika människor utifrån deras individuella behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varför välja oss?
• Hög kompetens bland våra medarbetare.
• Möjlighet att påverka din arbetssituation.
• Närvarande och lyhörda chefer.
• Medarbetare som trivs och en stor organisation med många möjligheter.
• En arbetsplats som värdesätter mångfald och inkludering.
ÖVRIGT
Inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren.
