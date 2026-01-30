Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Påarp
Gör skillnad. Varje dag.
Trivs du med att tillsammans utveckla verksamheten med fokus på medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och god arbetsmiljö? Vill du vara med och bygga och utveckla framtidens Primärvård? Då ska du söka dig till oss på Vårdcentralen Påarp-Mörarp!
Vårdcentralen Påarp-Mörarp är den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat! Vi finns till i nyrenoverade och välutrustade lokaler. Vi är en välfungerande mottagning med hög kompetens och väl utarbetade rutiner där vi arbetar i team runt patienterna. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet för att kunna erbjuda våra patienter en god och nära vård.
Vi är cirka 25 medarbetare och vår arbetsgrupp består av specialister i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, kurator samt fysioterapeuter. Vi har dietist på plats en dag per vecka och från och med januari-2026 kommer vi även ha arbetsterapeut i huset en gång i veckan. I våra lokaler finns även barnavårdscentral (BVC) och specialistmottagningar för diabetes, astma/KOL, KBT och demens. Vi håller även på att utarbeta ett REKO team med läkare och kurator. Därtill ansvarar vi också för ett äldreboende i Mörarp, Bokliden.
Vårdcentralen Påarp-Mörarp ligger strax sydost om Helsingborg - bara några minuters gångväg från tågstationen och nära påfart till E6 och E4.
Arbetet erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö med kompetenta kollegor. Det finns möjlighet att arbeta med BVC viss del av tjänsten. Här finns regelbundna läkarmöten, vetenskapliga möten och arbetsplatsträffar som främjar både lärande och samarbete. Vi arbetar utvecklingsinriktat och med en hög standard på patientsäkerhet och medicinsk kvalitet. En lång tradition som utbildningsenhet gör att vi kan erbjuda handledning och möjlighet till fortsatt professionell utveckling. Vårt arbete kännetecknas av ett nära samarbete mellan läkarkollegor och övriga yrkeskategorier, vilket skapar en god arbetsmiljö. Patienten står alltid i fokus, och vi har högt förtroende och stor patientnöjdhet.
Med en hög kontinuitet och serviceanda, samt ett gott arbetsklimat och sociala aktiviteter, är vi ett team som trivs och utvecklas tillsammans.
Hos oss får du som ny medarbetare alltid en noggrant anpassad introduktion som hjälper dig att snabbt och tryggt komma in i arbetet. Vi ser till att du får den stöd och de verktyg du behöver för att känna dig väl förberedd och kunna bidra på bästa sätt från första dagen.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad specialistläkare i allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom primärvården, likaså om du har erfarenhet från Hälsovalet. Därtill är det önskvärt att du har kunskaper i våra system PMO, Melior och Mina Planer. Vi ser gärna att du som söker har handledarutbildning för att handleda AT- samt ST-läkare.
Vi söker dig som har ett stort intresse för allmänmedicin och de patienter du möter inom primärvården. Det är viktigt att du kan ta till dig och arbeta efter de mål och visioner som primärvården har. För att trivas hos oss är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga, har lätt för att arbeta i team och att du, precis som vi, arbetar för ett gott samarbete och en hög vårdkvalitet. I din yrkesroll är du engagerad och känner ansvar för dina patienter. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Ersättning
