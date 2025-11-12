Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Östermalm, Kristianstad
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Kristianstad Visa alla läkarjobb i Kristianstad
Vårdcentralen Östermalm ligger i Kristianstads innerstad, belägen i äldre sjukhusbyggnader med en härlig charm. Hit finns det goda pendlingsmöjligheter med tåg och buss, exempelvis stannar Skåneexpressen 1, 3 och 4 precis utanför vårdcentralen. Kristianstad ligger i ett naturskönt område med många möjligheter till friluftsliv.
Vi bedriver en verksamhet med flera olika egna mottagningar för läkare, sjuksköterskor, kuratorer, undersköterskor, psykolog samt dietist. Det finns specialistmottagningar för astma, diabetes, psykisk ohälsa, minnesmottagning samt äldrevårdsmottagning. Vi har en mycket välfungerande barnavårdscentral (BVC) med både barnläkare och allmänspecialist som erbjuder högkvalitativ vård och stöd till både barn och familjer.
Här på vårdcentralen är vi ungefär 34 medarbetare med ett härligt arbetsklimat där vi trivs ihop och månar om varandra och våra cirka 8550 listade patienter. Hos oss är det viktigt med kompetensutveckling för alla våra professioner. Fem boenden är kopplade till vår vårdcentral som vi ansvarar för att ge råd och stöd till. Vi har ett gott samarbete med kommunen och deras sjuksköterskor samt med vår egen äldrevårdssköterska och specialistundersköterska.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är specialistläkare och vill ha ett varierat och meningsfullt arbete. Hos oss arbetar du främst med mottagningsverksamhet som innefattar både planerade och akuta besök. Du ansvarar för att ge trygg, kvalitativ vård och bidrar till helheten genom handledning av både studenter och kollegor.
Vi driver ett aktivt förändringsarbete för att skapa nya, effektiva arbetssätt och du blir en viktig del i den fortsatta utvecklingen. Du har möjlighet att fördjupa dig inom exempelvis diabetes, astma/KOL eller andra specialområden som passar både ditt intresse och verksamhetens behov.
Vi arbetar i team och rekryteringen är en utökning av enheten. Vi har många ST-läkare, vilket gör handledningsintresse extra välkommet, även intern handledning inom andra professioner förekommer.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi vänder oss till dig som är klar med din specialistutbildning inom allmänmedicin. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets skala är ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården samt av utvecklings- och handledningsarbete.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har ett varmt bemötande mot patienter. Som person är du ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad. Du bidrar till en god sammanhållning på arbetsplatsen och har en god förmåga att såväl arbeta i grupp som självständigt. Vidare tar du eget ansvar för din vidareutveckling och har ett intresse för att dela med dig av dina kunskaper till övriga medarbetare. Du tycker även att det är stimulerande att delta i olika former av förbättringsarbete som leder till en hög medicinsk kvalitet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
