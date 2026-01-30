Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Norra Fäladen, Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialistläkare i allmänmedicin och vill arbeta i en verksamhet med tydligt utbildningsfokus, stabil läkarbemanning och god kontinuitet för patienterna? Då är detta vara rätt tjänst för dig. Hos oss får du möjlighet att kombinera kliniskt arbete med utveckling i en vårdcentral som är i ständig rörelse framåt.
Vårdcentralen Norra Fäladen är belägen i norra Lund och har cirka 10 700 listade patienter, varav en stor andel studenter. Vårdcentralen befinner sig i en positiv utvecklingsfas med ett välstrukturerat arbetssätt och ett starkt fokus på utveckling, utbildning, kvalitet och tillgänglighet.
Här arbetar cirka 45 medarbetare i nära samarbete över professionsgränserna tillsammans för att skapa den bästa vårdcentralen för patienterna och personalen. Verksamheten omfattar bland annat barnavårdscentral, Lunds enda familjecentral, äldremottagning, diabetes- och astma-kol mottagning samt ansvar för två särskilda boenden och kontaktvårdcentral för LSS. Alla våra patienter har en namngiven läkare och vi arbetar i akutteam.
Vision och mål sätts upp tillsammans och framöver har vi många spännande projekt, allt för att erbjuda den bästa möjliga vården till våra patienter.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som specialistläkare i allmänmedicin arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården och ansvarar för en egen patientlista med namngiven läkare. Du arbetar tillsammans med kollegor och andra professioner för att ta emot både planerade och arbetar i team vid det akuta patientbesök. I uppdraget ingår även handledning av läkarstudenter och utbildningsläkare. Vi har både BVC och BMM, särskilt boende, samarbete med hemsjukvård och kontaktvårdcentral för LSS. Utöver patientmötet spelar du en viktig roll i att skapa en trygg och utvecklande utbildningsmiljö för framtidens specialister.
Vi är en vårdcentral i ständig utveckling för att möta våra patienters behov, vi prioriterar hög tillgänglighet och god arbetsmiljö och tillsammans utvecklar vi verksamheten på bästa sätt. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistkompetens i allmänmedicin. Därtill är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav.
Som person är du trygg i din yrkesroll, har ett professionellt bemötande och trivs med både självständigt arbete och teamarbete. Du har ett genuint intresse för allmänmedicin och vill bidra till fortsatt utveckling av verksamheten med patienten i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
