Specialist i allmänmedicin till vårdcentralen Markaryd
Region Kronoberg, Primärvården / Läkarjobb / Halmstad Visa alla läkarjobb i Halmstad
2025-11-11
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Primärvården i Halmstad
, Markaryd
, Ljungby
, Osby
, Älmhult
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren - genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter - att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
Vårdcentralen Markaryd är en vårdcentral med en stark lokal förankring och som jobbar för att kunna tillgodose en nära och tillgänglig vård av god kvalitet till invånarna i området. Vi har en öppen och välkomnande arbetsmiljö där vi arbetar i team, och vårt mål är att skapa en god hälsa för våra patienter genom att erbjuda både förebyggande vård och behandling i livets alla skeden.
Vi söker nu en specialist i allmänmedicin till vår arbetsgrupp som består av distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, distrikts- och utbildningsläkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, rehabkoordinator och psykosocial resurs. Vi hoppas att du vill bli del av vår verksamhet och tillsammans med oss känna arbetsglädje och möjlighet att utvecklas i ditt arbete!Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla åldrar och livssituationer. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat tidsbokad mottagning, barnhälsovård, insatser på äldreboenden samt hantering av akuta, obokade besök.
Vi strävar efter att skapa goda förutsättningar för dig att fokusera på det du gör bäst att vara specialist i allmänmedicin och göra skillnad för dina patienter.
Mer information om tjänsten
På Region Kronobergs webbplats kan du läsa mer om vad tjänsten som specialist i allmänmedicin innebär i Region Kronobergs offentliga primärvård och vad vi erbjuder dig https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/specialist-i-allmanmedicin/Kvalifikationer
Du som söker är specialist i allmänmedicin och vill vara en del av ett engagerat team inom primärvården. Om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete är det meriterande.
Vi söker dig som har:
• God kommunikativ förmåga
• Stark samarbetsförmåga
• Ett genuint intresse för primärvård
Du har ett professionellt förhållningssätt, visar empati i mötet med patienter och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum så skicka gärna in din ansökan redan idag. Varmt välkommen!
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 775/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
HR-konsult
Lisa Bark lisa.bark@kronoberg.se Jobbnummer
9599651