Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Landborgen i Helsingborg
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2026-01-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Trivs du att dela din arbetsdag med kompetenta kollegor som är engagerade i sitt arbete på en arbetsplats med en bredd av utvecklingsmöjligheter? Då ska du läsa vidare!
Vi ligger centralt i Helsingborg, nära hav, skog och stadens puls. Med stort engagemang arbetar vi ständigt för att förbättra vår verksamhet och erbjuda bästa möjliga vård. Som medarbetare har du goda möjligheter att påverka och bidra i utvecklingen. Vi värnar om en god arbetsmiljö med fokus på nöjda medarbetare, nöjda patienter och hög vårdkvalitet.
Vår verksamhet växer och vi behöver förstärka vårdcentralen med ytterligare en specialist i allmänmedicin. Vi har omkring 13 800 listade patienter och erbjuder ett brett vårdutbud med mottagningar för diabetes, astma/KOL, hypertoni, förmaksflimmer, äldrevård, distriktssköterskemottagning, barnmorskemottagning och barnavårdscentral. Vårt teambaserade arbetssätt stärker både patientnöjdhet och personalens samhörighet. Hos oss arbetar 10 stycken specialistläkare, utbildningsläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, psykolog, rehabiliteringskoordinator, medicinska sekreterare samt arbets- och fysioterapeuter på vår rehabiliteringsavdelning. Vi utför även hembesök och ansvarar för vården på två äldreboenden.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
I din roll som specialistläkare i allmänmedicin ansvarar du för vården av dina listade patienter och bidrar till att skapa en trygg, tillgänglig och kontinuerlig vård. Hos oss har varje läkare även egna ansvarsområden, till exempel BVC, rond på äldreboenden eller handledning av studenter, vilket ger variation och möjlighet att utvecklas i det du brinner för.
Vi värdesätter kompetens, samarbete och utveckling. På vårdcentralen finns en erfaren och engagerad läkargrupp där vi lär av varandra och uppmuntrar nytänkande. Vi vill att du, tillsammans med oss, bidrar till att driva verksamheten framåt med fokus på att erbjuda våra patienter den bästa möjliga vården.
Som specialistläkare arbetar du med både akuta och planerade patientbesök och fungerar som konsult för utbildningsläkare och sjuksköterskor. Du deltar i rondarbete, bidrar i bedömning och triagering.
Hos oss blir du en viktig del av ett team där vi arbetar nära varandra över yrkesgränserna, alltid med patientens behov i centrum.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistkompetens i allmänmedicin. Därtill är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en ansvarstagande och flexibel person med ett genuint intresse för allmänmedicin och primärvård. Du har lätt för att se lösningar, även i en vardag som ibland kan vara både varierad och utmanande.
Du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga, och trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor inom olika professioner. För dig står patienten alltid i fokus, och du strävar efter att ge en vård och service av högsta kvalitet.
Vi tror också att du är positiv, engagerad och gärna vill bidra i det fortsatta utvecklingsarbetet på vårdcentralen. Hos oss värdesätter vi din personlighet lika mycket som din kompetens, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299315". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Sofie Hermansson, Verksamhetschef 042-406 05 29 Jobbnummer
9690304