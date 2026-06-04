Specialist i allmänmedicin till vårdcentralen Kungshögen
Region Kronoberg, Primärvården / Läkarjobb / Ljungby Visa alla läkarjobb i Ljungby
2026-06-04
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eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens primärvård i Ljungby tillsammans med oss?
Vi söker en specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Kungshögen – en vårdcentral där arbetsglädje, delaktighet och nytänkande står i centrum. Här arbetar vi för att skapa trygga vårdrelationer för våra 7700 listade patienter, genom hela livet.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren – genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter – att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Hos oss får du stor variation i ditt dagliga arbete. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer genom tidsbokad mottagning, akuta besök, barnhälsovård och arbete mot äldreboenden. För dig som tycker om att dela med dig av din kunskap finns även goda möjligheter att handleda ST-, AT-, BT- och utbildningsläkare.
Vi vill att du ska kunna fokusera på det som är viktigast - att vara läkare och ge patienterna bästa möjliga vård. Därför arbetar du tillsammans med erfarna kollegor i ett välfungerande team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, rehabkoordinatorer, psykosocial resurs, fysioterapeuter och arbetsterapeut. Genom ett nära tvärprofessionellt samarbete skapar vi goda förutsättningar för både hög medicinsk kvalitet och en hållbar arbetsmiljö.
Kunskap, utveckling och handledning är en naturlig del av vår verksamhet. Vi är stolta över att vara en uppskattad utbildningsvårdcentral med kollegialt stöd och lärande . Här blir du en del av en arbetsplats där erfarenhet värdesätts, idéer tas tillvara och där vi utvecklas tillsammans.
Välkommen till en vårdcentral där du får möjlighet att göra skillnad varje dag, för varje patient.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialist i allmänmedicin.
Du som söker har god kommunikativ förmåga, ett stort intresse för primärvård och god samarbetsförmåga . Du har ett professionellt förhållningssätt, visar empati i patientmötet och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 361/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Södra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
351 85 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
HR-konsult
Amanda Berglund amanda.berglund2@kronoberg.se 0470-587026 Jobbnummer
9947507