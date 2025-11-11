Specialist i allmänmedicin till vårdcentralen Kungshögen
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren - genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter - att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
Vill du vara med och forma framtidens primärvård i Ljungby? Välkommen till Vårdcentralen Kungshögen - en vårdcentral där arbetsglädje, delaktighet och nytänkande står i centrum. Vi arbetar i team för kontinuitet och strävar efter att skapa trygga vårdrelationer för våra 7700 listade patienter.
Vi är måna om utbildning av nya kollegor i alla professioner och delar med oss av vår kunskap för att lära av varandra. Vi är stolta över att vara en omtyckt vårdcentral för våra utbildningsläkare och vi värnar om att skapa en god utbildningsmiljö.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Vi ser fram emot att välkomna en lyhörd och engagerad specialist i allmänmedicin till vårt team!
Hos oss får du ett omväxlande och varierat arbete med såväl tidsbokad mottagning, obokade akuta besök, barnhälsovård, äldreboende, handledning av ST-, AT-, BT- och utbildningsläkare. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer. Vi vill skapa förutsättningar för att du ska kunna fokusera på det du gör bäst - att vara specialist i allmänmedicin och göra gott för dina patienter. Vi har därför ett flertal olika sjuksköterskemottagningar och undersköterskemottagning och ett nära samarbete med rehabkoordinatorer, psykosocial resurs, fysioterapeuter och arbetsterapeut.
På Region Kronobergs webbplats kan du läsa mer om vad tjänsten som specialist i allmänmedicin innebär i Region Kronobergs offentliga primärvård och vad vi erbjuder dig https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/vara-yrken/specialist-i-allmanmedicin/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialist i allmänmedicin.
Du som söker har god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och ett tydligt intresse för primärvård. Du har ett professionellt förhållningssätt, visar empati i patientmötet och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
