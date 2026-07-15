Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Förslöv
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Båstad Visa alla läkarjobb i Båstad
2026-07-15
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Vi på vårdcentralen Förslöv, söker nu en specialist i allmänmedicin som vill arbeta i en trivsam, utvecklande och kollegial miljö. Varmt välkommen till oss! Hos oss får du möjlighet att bidra till en primärvård som präglas av omtanke, professionalism och goda förutsättningar för utveckling.
Förslöv är beläget på natursköna Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Vårdcentralen Förslöv växer och vi har nu cirka 6280 listade patienter och 24 engagerade medarbetare som arbetar i team för patientens bästa.
Hos oss erbjuder vi god tillgänglighet med hög kvalitet och professionellt bemötande. Vårt mål är en god hälsa och livskvalitet för våra patienter, där vi ser till att de kommer i kontakt med rätt person och får rätt vård. Inom vårt område samarbetar enheterna nära för att ta tillvara kompetens, stärka kontinuiteten och skapa en trygg och hållbar arbetsmiljö.
En god och hållbar arbetsmiljö är något vi prioriterar högt och för våra specialister i allmänmedicin innebär det bland annat att vi säkerställer ostörd tid för administration och professionell utveckling. Vi arbetar mot målet om cirka 1100 listade patienter per specialist och utformar organisationen så att arbetsuppgifterna ryms inom ordinarie arbetstid. På så sätt skapar vi balans, kvalitet och arbetsglädje i vardagen. Vårt arbetssätt bygger på teamarbete och ett brett utbud av kompetenser. Hos oss finns psykosocialt stöd, rehabiliteringskompetens och välfungerande barnhälsovård. Vi samarbetar även nära med hemsjukvård och särskilda boenden för att skapa ett sammanhållet vårdflöde för patienterna.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som läkare hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av bland annat sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Tillsammans fördelar ni arbetsuppgifter utifrån kompetens och arbetsbelastning för att ge patienten ett professionellt och tryggt omhändertagande. Vi arbetar tvärprofessionellt och utvecklar löpande nya arbetssätt och mottagningar exempelvis inom levnadsvanor och kroniska sjukdomar som både avlastar läkarnas arbete och stärker patienternas hälsa.
Du erbjuds goda möjligheter till yrkesutveckling, inklusive schemalagd tid för fortbildning och deltagande i kurser och lokala utbildningar. Du handleder utbildningsläkare och studenter och bidrar aktivt till ett lärande klimat. Förbättringsarbete är en naturlig del av uppdraget, då vi tillsammans utvecklar verksamheten för att uppnå hög medicinsk kvalitet och god resursanvändning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin, med behörighet att verka i svensk hälso- och sjukvård. Du behärskar svenska på nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Erfarenhet från primärvård och journalsystem som exempelvis PMO, Melior och Pascal är meriterande.
Som person är du omtänksam, nyfiken och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har ett tryggt professionellt förhållningssätt, och ett engagemang där du vill arbeta tillsammans med dina kollegor för att fortsätta utveckla vårdcentralen. För dig är det en självklarhet att möta patienten med ett helhetsperspektiv och ta ansvar för en trygg och personcentrerad vårdupplevelse. Vi ser gärna att du har intresse för handledning och vill vara med och bidra till att våra utbildningsläkare får en god utveckling och arbetsmiljö.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund- välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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123 45 FÖRSLÖV Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Elinor Torle, Läkarförbundet 0431-58 71 50 Jobbnummer
10003631