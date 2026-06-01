Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Åstorp
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och utveckla framtidens primärvård i en verksamhet som växer och satsar framåt? Hos oss får du möjlighet att påverka både ditt eget uppdrag och verksamhetens utveckling tillsammans med engagerade kollegor i en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och arbetsglädje.
Vårdcentralen Åstorp och filial Söderåsen i Bjuv utgör tillsammans en verksamhet under två tak där kvalitet, kontinuitet och patientfokus står i centrum. Sedan Vårdcentralen Söderåsen blivit filial till Vårdcentralen Åstorp har vi vuxit till cirka 60 medarbetare med bred kompetens och ett nära samarbete över professionsgränserna.
Åstorp är naturskönt beläget med närhet till Söderåsen, kusten och stadsliv. Samtidigt erbjuder både Åstorp och Bjuv goda pendlingsmöjligheter med buss och tåg från bland annat Helsingborg, Ängelholm och Malmö.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och har under 2026 rekryterat tre nya specialister i allmänmedicin. Hos oss finns idag specialistläkare, ST-läkare, BT-läkare och AT-läkare, vilket skapar en stimulerande utbildnings- och lärandemiljö där kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Vår verksamhet erbjuder ett brett vårdutbud med specialistläkarmottagning, distriktssköterskemottagning och flera specialistmottagningar. Här finns även dietist, kurator, familjecentral med BVC samt ett välfungerande rehabteam med fysioterapeuter, arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda hög tillgänglighet, god kontinuitet och ett professionellt bemötande för våra patienter.
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-06-01

Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss erbjuds du ett varierat och stimulerande arbete med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvård. Du möter patienter i alla åldrar och med varierande vårdbehov, samtidigt som du blir en viktig del av vår fortsatta utveckling.
Vi värdesätter flexibilitet och vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Därför är vi öppna för dialog kring schemaupplägg, tjänstens innehåll och andra individuella önskemål. Hos oss finns möjlighet att påverka din arbetssituation utifrån verksamhetens behov och dina egna intressen.
Om du har intresse för utbildning erbjuder vi möjlighet att handleda våra ST-läkare, BT-läkare och AT-läkare. Utbildningsuppdraget är en viktig del av vår verksamhet och bidrar till en utvecklande arbetsmiljö för hela läkargruppen.
Vi arbetar kontinuerligt med förbättrings- och utvecklingsarbete och välkomnar dig som vill bidra med nya idéer och perspektiv när vi tillsammans fortsätter att utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård samt har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. B-körkort är också ett krav då resor mellan våra verksamheter kan förekomma.
Det är meriterande om du har handledarutbildning, erfarenhet av handledning av utbildningsläkare eller tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Erfarenhet av journalsystemet PMO ses också som meriterande.
För att trivas hos oss tror vi att du uppskattar samarbete, utveckling och möjligheten att påverka. Du är engagerad i ditt arbete, har ett gott patientbemötande och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet och som ser värdet av att arbeta i ett team där vi hjälper varandra att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328897".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Skåne
223 81 SKÅNE
För detta jobb krävs körkort.
Region Skåne, Primärvården
Thomas Zilling, Läkarförbundet 0706-632235
