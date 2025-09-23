Specialist i allmänmedicin till vårdcentralen Åsa
2025-09-23
I syfte att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och öka tillgängligheten för invånarna i Åsa söker vi nu en ny kollega.
Vi söker i första hand en specialist i allmänmedicin men är även intresserad av leg,läkare i väntan på ST-tjänstgöring.
Om arbetet
Vill du arbeta i en trygg och trivsam miljö där patienten alltid står i centrum? Dina arbetsuppgifter omfattar hela allmänmedicinska området. Vårdcentralen Åsa ansvarar för två SÄBO och ett BVC. Handledning av AT och ST läkare är en arbetsuppgift som ingår i tjänsten.
Vi har under året arbetat upp flera olika förbättringsarbeten så som flöden i digitala vården. När det är möjligt så följer vi upp och håller kontakt med patienterna via chatt eller video. Vi arbetar sedan en tid tillbaka med Dragon-taligenkänning. Vi arbetar utifrån en datumfördelning för läkare och sjuksköterskor, vilket möjliggör för ett avgränsat patientansvar. Vi strävar nu mot 1100 patienter / läkare. Basen för vårt arbete är den teambaserade och personcentrerade vården. Det finns avsatt tid i schemat för teamsamverkan varje dag.
Det finns inga enkla lösningar på utmanande uppdrag, men vi alla bidrar varje dag och gör vårt bästa för varandra och för patienterna. Vi är stolta över att vara en vårdcentral som värnar om friskfaktorer i arbetsmiljön så som skratt, engagemang och delaktighet.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Åsa är en trivsam och väletablerad vårdcentral, belägen mitt i en växande ort nära havet. Det finns goda pendlingsmöjligheter både från Göteborg i norr och Varberg i söder. Vårdcentralen har i dag cirka 7.800 listade patienter. Fria vårdvalet gör att vi är konkurrensutsatta vilket bidrar till att vi nu genomför flera förbättringar, i syfte att tillmötesgå patienternas behov av tillgänglighet och kontinuitet.
Vårdcentralen Åsa har i dag fast läkarbemanning med fyra specialister i allmänmedicin samt 1 ST läkare, underläkare samt en psykiatriker. Du kommer till en stabil och utvecklande arbetsplats med erfarna kollegor.
Vi erbjuder ett brett utbud av primärvårdstjänster och har ett nära samarbete med bvc, psykosocialresurs samt rehabteamet. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi lär och utvecklas med varandra. Totalt är vi en tvärprofessionell arbetsgrupp på ca 28 personer.
Hos oss finner du ett närvarande och stödjande ledarskap, där fokus ligger på delaktighet och tillit i de processer som leder verksamheten framåt mot våra mål och för nöjda patienter.
Vi arbetar i dag i journalsystemet Cosmic. Vi erbjuder flexibla arbetstider. Vårdcentralen har öppet och har samhällsansvar vardagar kl 8-17. Ingen jourtjänstgöring ingår.
Om dig
När det gäller de formella kraven välkomnar vi dig som har svensk legitimation som specialistläkare i allmänmedicin.
För att trivas hos oss bör du ha en väl utvecklad samarbetsförmåga. Grunden för gott samarbete är kommunikation och konstruktivt bidra till att lösa de prioriteringar vi ställs inför varje dag. Du behöver därtill vara strukturerad och ansvarstagande samt ha en positiv inställning till ditt arbete.
Du underhåller och utvecklar både din och teamets kompetens, samt är med och tar initiativ som driver vår vårdcentral framåt. Du ska tycka att just du kan bidra och vara en del av helheten i team Åsa. Har du dessutom ett sinne för digitalt nytänkande och framåtanda, vågar du ta till dig digitala verktyget vi har att tillgå är du kanske den vi söker. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Är du intresserad? Slå oss gärna en signal så kan vi diskutera vidare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om arbetet och vad vi kan erbjuda dig som anställd i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/specialist-i-allmanmedicin
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/878". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vårdcentralen Halland - Nära vård, värd att välja Kontakt
Björn Wahlstrand, Specialist i allmänmedicin 073-1510042 Jobbnummer
9521901