Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Åparken i Tyringe
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Hässleholm Visa alla läkarjobb i Hässleholm
2026-02-03
Är du specialistläkare i allmänmedicin och söker en trygg och välfungerande vårdcentral där samarbete, arbetsglädje och utveckling står i fokus? Då kan Vårdcentralen Åparken i Tyringe vara rätt arbetsplats för dig. Nu välkomnar vi en allmänspecialist som vill bli en del av vårt engagerade team.
Vårdcentralen Åparken har cirka 6 200 listade patienter och omkring 25 medarbetare. Vi är en liten enhet med god kommunikation mellan yrkeskategorierna och ett nära samarbete i det dagliga arbetet. På vårdcentralen finns välfungerande mottagningar inom diabetes, minne, hypertoni samt astma/KOL, liksom ett kompetent rehabiliteringsteam. Tyringe är en gammal kurort med naturnära omgivningar och goda pendlingsmöjligheter, med buss- och tågstation cirka 300 meter från vårdcentralen samt fri parkering i anslutning till arbetsplatsen.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
I rollen som specialistläkare i allmänmedicin arbetar du brett med mottagningsarbete som omfattar både planerade och akuta patientbesök. Det finns även möjlighet att vara ansvarig läkare för särskilt boende (Säbo) och LSS-boenden.
Arbetet bedrivs i team med patienten i fokus. Vi är uppdelade i två team och har gemensamma teamronder två dagar per vecka, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete, kontinuitet och kunskapsutbyte mellan yrkeskategorierna.
Du ges möjlighet att tillsammans med kollegor vara delaktig i verksamhetens utveckling. För den som är intresserad finns även möjlighet att på sikt ta uppdrag som medicinskt ledningsansvarig läkare. Vi arbetar i journalsystemet PMO och har tillgång till slutenvårdens journalsystem Melior.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag, med möjlighet till deltidsarbete. Vi är lyhörda för önskemål kring sysselsättningsgrad, schema och individuell utveckling samt erbjuder konkurrenskraftig lön.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som är utvecklingsinriktad, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du vill bidra till ett gott arbetsklimat och vara med och utveckla vår verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
