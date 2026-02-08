Specialist i allmänmedicin till vårdcentral i naturskön gränsregion
Är du specialist i allmänmedicin och söker en arbetsplats med gott arbetsklimat, trevliga kollegor och närhet till vacker natur?
Här erbjuds en roll på en vårdcentral i en gränsregion mellan Sverige och Norge, med kort avstånd till Oslo och goda kommunikationer vidare i landet.
Om uppdraget
Som distriktsläkare blir du del av ett team där alla professioners kompetens tas tillvara på bästa sätt. Vårdcentralen erbjuder vård genom hela livet, från bedömning och utredning till behandling, uppföljning och rehabilitering.
Primärvården utvecklas snabbt och fokus ligger på lättillgänglig vård, digitala lösningar och ett nära samarbete med patienterna. Arbetsmiljön präglas av samarbete, engagemang och patientfokus.
Vi erbjuder
Mentorskap eller professionell vägledning av erfarna kollegor.
Regelbundna möjligheter till kompetensutveckling.
En arbetsplats som främjar hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag.
Stöd med praktiska frågor vid eventuell flytt, såsom bostad, skolor och integration.Publiceringsdatum2026-02-08Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Om platsen
Området kännetecknas av storslagen natur med skogar, sjöar och rikt djurliv - perfekt för dig som uppskattar friluftsliv och balans mellan arbete och privatliv. Här finns korta avstånd till både kultur, sport och internationella storstäder.
Intresserad?
Om du vill veta mer om våra aktuella tjänster och få hjälp att hitta rätt möjlighet för dig, kontakta oss redan idag.
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
