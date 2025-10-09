Specialist i allmänmedicin till vårdcentral i förändring
2025-10-09
Välkommen till Vårdcentralen Vadstena och Vårdcentralen Marieberg som sedan april 2025 är ett gemensamt verksamhetsområde.
Förändringen avser att ge en robust verksamhet som i framtiden är rustad för att klara av de demografiska utmaningarna som vi står inför.
Verksamheterna har idag tillsammans ca 16000 listade patienter och en personalstyrka på cirka 65 medarbetare.
Den här annonsen riktar sig mot Vadstena Vårdcentral, men arbete kan förläggas inom den gemensamma organisationen.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vi söker dig som är intresserad av att tillsammans med oss driva och utveckla vårdcentralens arbete, använda ny digital teknik och göra patienter delaktiga utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Det här är en tjänst där du tillsammans med Distriktsläkare och läkare under olika stadier i sin utbildning i både Marieberg och Vadstena får vara med och skapa den gemensamma nya organisationen. Vi vill arbeta med nära vård, driva samarbeten med andra aktörer för att skapa bra patientnära vård.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en specialistläkare i allmänmedicin till vår läkarmottagning. I tjänsten ingår sedvanligt mottagningsarbete inom primärvårsuppdraget såsom läkarmottagning, barnhälsovård och konsultation med hemsjukvården och särskilda boenden. Till viss del kan omfattningen och fördelningen av dessa uppdrag utformas utifrån ditt individuella intresse. Du kommer att ingå i jourverksamhet, dels gemensam primärvårdsjour på jourcentral samt bakjourslinje. En del av din arbetstid kommer du att lägga på handledning av mindre erfarna kollegor såsom AT/ST-läkare samt läkarstudenter. Detta sker på särskilt avsatt tid i schemat.
Om du som läkare ser en möjlighet i att se digitalisering och ny teknik som en möjlighet vill vi skapa utrymme för att anamma nya metoder och arbetssätt. Vi vill verka för en nyskapande primärvård och nära vård och samtidigt ge chans till att möta våra patienter på alternativa sätt, t.ex. genom videobesök och monitorering av vissa kroniska sjukdomar.
Arbetsgrupp
Det finns en läkarchef anställd som tillsammans med läkargruppen arbetar med att skapa en bra arbetsmiljö, med både grupp -och individuellt perspektiv, hitta nya vägar för att skapa en bra patientsäkerhet och teamarbete med samtliga yrkeskategorier. På plats idag finns fasta distriktsläkare på de båda vårdcentralerna, och tillsammans har vi 6 ST-läkare, samt leg läkare/underläkare.
Vi erbjuder ett gott arbetsklimat med professionella medarbetare som arbetar i välfungerande team. Vi tror att du uppskattar att kunna växla mellan den lilla vårdcentralens fördelar med korta beslutsvägar och ett nära samarbete med samtliga medarbetare, till den lite större Vårdcentralen i Motala, med en utbildningsmottagning under sitt tak. Vi värnar om din utveckling och kompetens och därför erbjuds du kontinuerliga fortbildningar.
Vårdcentralens läkare deltar även i primär- och bakjoursuppdrag för den västra länsdelen under jourtid.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Kravet för tjänsten är att du är specialist inom allmänmedicin eller annan specialist inom angränsande specialitet såsom geriatrik eller internmedicin, med ett intresse för allmänmedicin som arbetsgivaren prövar likvärdig. Du har svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan) samt svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Du har god kommunikationsförmåga gentemot patienter, kollegor och andra verksamheter. Erfarenhet av primärvård är meriterande.
Som person är du social, är trygg i dig själv och har en personlig mognad. Du har lätt att samarbeta och har god förmåga att strukturera upp ditt arbete. Du har stort engagemang för det allmänmedicinska arbetssättet, och gärna ett särskilt intresse för våra äldre patienter och deras specifika behov. Du bidrar till ett gott arbetsklimat med ett positivt och professionellt förhållningssätt där ni arbetar i team och löser utmaningar tillsammans och handlar i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer kommer ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
